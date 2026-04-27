A Benfica SAD apresentou esta segunda-feira os resultados do seu maior empréstimo obrigacionista de sempre, garantindo 65 milhões de euros com 4.831 investidores. Inicialmente, o empréstimo não iria passar dos 40 milhões de euros, mas há cerca de uma semana os encarnados viram a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) aprovar a adenda que aumentou a emissão de dívida.

A operação ultrapassou o anterior registo máximo da SAD encarnada, que tinha ficado nos 60 milhões de euros em junho de 2022, e tem liquidação agendada para a próxima quarta-feira, com a admissão dos títulos à negociação no Euronext Lisbon a acontecer no mesmo dia. De acordo com os dados apresentados esta segunda-feira na sede do Euronext, o sucesso da emissão de dívida ficou garantido logo no segundo dia útil de subscrição — algo que levou então ao dilatar da oferta dos 40 para os 65 milhões de euros.

A procura válida atingiu os 88,1 milhões de euros, o equivalente a 1,36 vezes a oferta, num rácio que está em linha com o registado na última emissão de dívida para o retalho, em abril de 2024, quando a Benfica SAD captou 50 milhões de euros junto de 3.542 investidores. Quanto ao perfil do investidor, 57% dos investidores aplicou menos de cinco mil euros, sendo que 283 colocaram até 2.500 euros e 2.470 ficaram entre os 2.500 e os cinco mil euros. No lado oposto da tabela, 165 investidores subscreveram mais de 50 mil euros. A operação foi coordenada pelo Haitong Bank, sendo que a colocação dos títulos contou com mais 11 bancos, incluindo Abanca, Activobank, Banco Best, Caixa Geral de Depósitos, Millennium BCP e Novo Banco.

Com Rui Costa a falhar a apresentação por “motivos pessoais”, Nuno Catarino, vice-presidente e CFO da Benfica SAD, representou a instituição. “É um empréstimo que classificamos como um enorme sucesso. Houve equilíbrio entre a procura e a taxa oferecida, é a quarta maior procura absoluta no Benfica. Tivemos mais investidores do que no ano passado. Esta é ainda a primeira emissão a cinco anos de uma SAD em Portugal, fizemos um esforço deliberado para isso e sabíamos que estávamos a navegar em águas não navegadas. A estratégia de alargamento da oferta para fazer face à procura correu bastante bem e permite fazer uma maior gestão da liquidez e da dívida de curto prazo e médio prazo”, começou por dizer, indicando ainda que a SAD encarnada vai deixar de realizar emissões anuais para passar a fazer emissões de dois em dois anos.

“Este resultado representa estabilidade no planeamento financeiro a médio prazo e também menor custo financeiro, devido ao ‘spread’ mais baixo de sempre. Faz parte da nossa estratégia financeira. O empréstimo aconteceu como tínhamos previsto e correu bastante bem. Surpresa não houve, correu como esperávamos, o que nestas coisas é bom e reflete muito a elevada confiança que existe na Benfica SAD. Fala-se muito de futebol para a frente e para trás, mas eu falo com muitos clubes e o Benfica é admirado e invejado lá fora. Somos uma Sociedade muito respeitada. Quando as pessoas votam e expressam a sua opinião com o seu dinheiro vemos essa confiança. Isto é o reflexo de uma saúde financeira. Apresentámos bons resultados no último semestre e temos uma boa capacidade para nos adaptarmos ao contexto, isso é uma realidade no Sport Lisboa e Benfica”, acrescentou Nuno Catarino.

Com uma taxa de juro fixa bruta de 4,65% ao ano, as obrigações a emitir têm uma maturidade de cinco anos, um prazo superior ao habitual nas SAD, que normalmente não ultrapassam os três anos. A operação, lançada inicialmente a 8 de abril, envolveu um máximo de 13 milhões de obrigações com o valor unitário de cinco euros. A emissão foi realizada através de duas ofertas, de 13 a 24 de abril, uma de subscrição e outra de troca, em que os detentores das obrigações emitidas em maio de 2023 (com juros de 5,75%) e que vencem no próximo mês puderam trocar os títulos pelas novas obrigações, tendo direito a juros corridos desde 17 de novembro de 2025 e até 17 de maio de 2026 — o que corresponde a 0,14375 euros por obrigação.

O mínimo de obrigações a subscrever era de 500, ou seja, 2.500 euros. A anterior emissão de dívida da Benfica SAD datava de abril do ano passado e tinha uma maturidade de quatro anos e uma taxa de juro anual de 4,5%, com a operação a chegar aos 55 milhões de euros. Agora, no prospeto da oferta, os encarnados indicaram que a oferta de troca “visa permitir à Benfica SAD substituir parte da sua dívida com vencimento em 2026 por dívida com vencimento em 2031”, destinando-se esta nova emissão a reembolsar parcialmente o empréstimo obrigacionista de 2023, cujo valor chega aos 50 milhões de euros.

Para além do reembolso parcial do último empréstimo obrigacionista, no valor de 50 milhões de euros, este novo empréstimo obrigacionista tem como objetivo o natural financiamento da atividade da Benfica SAD, que continua muito dependente dos resultados desportivos, das receitas das competições europeias, dos direitos televisivos e das transferências de jogadores. Ainda assim, o último fim de semana trouxe um novo fôlego às ambições desportivas e financeiras dos encarnados: com o empate do Sporting na Vila das Aves contra o AVS, o Benfica só depende agora de si mesmo para ficar no segundo lugar do Campeonato e disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada.