Dois homens, tio e sobrinho, começam esta segunda-feira a ser julgados em Leiria por tráfico de droga agravado em coautoria de cerca de seis toneladas de cocaína de valor superior a 200 milhões de euros.

Em causa estão ainda um crime de associação criminosa, três de falsificação de documento (suposta utilização de matrículas falsas em veículos para transportar a droga) e outros três de sequestro, alegadamente praticados pelo tio, de 55 anos, atualmente em prisão preventiva.

Já o sobrinho, de 29 anos, responde também por associação criminosa e por dois crimes de falsificação de documento.

O julgamento esteve marcado para dia 20, mas acabou adiado por ausência de notificação da prisão a um dos arguidos.

Por um tribunal coletivo, o início do julgamento está marcado para as 09h30 no Tribunal Judicial de Leiria.