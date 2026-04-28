Dias depois de ter aparecido com um anel de diamantes no dedo que levantou questões sobre se teria sido pedida em casamento, Harry Styles e Zoë Kravitz estão, oficialmente, noivos.

A confirmação do noivado foi avançada pela People, que cita fontes próximas ao casal, que partilhou a notícia junto de “um pequeno círculo” de amigos e familiares. “Ele está completamente apaixonado”, disse a fonte, acrescentando que o artista britânico “daria tudo por ela”. Já a atriz e modelo norte-americana “está nas nuvens”.

Quanto ao anel, é mesmo de noivado. Apesar de o criador ser ainda desconhecido, Kravitz costuma colaborar frequentemente com a designer de joalharia Jessica McCormack, que desenhou o anel de noivado de Zendaya. De acordo com a Page Six, a pedra central pode ter entre 10 e 12 quilates — e valer até 800 000 dólares.

Apesar das tentativas dos fãs para que o antigo membro dos One Direction deixasse os EUA — no single As It Was, do Harry’s House, tornou-se regra os fãs gritaram a letra “Leave America” durante os concertos, ou sempre que cantam aquela música — Harry Styles parece não ter tomado atenção, escrevendo uma música com o título American Girls, levando os seguidores do cantor a assumir que é para a atriz.

el resto del mundo: 'leave america!!!!'

harry: AMERICAN GIRLS !!!!!! https://t.co/1WPa9KBo87 — guille ꩜ (@holdingontolths) January 23, 2026

Os rumores de um namoro entre Styles e Kravitz começaram a surgir no verão passado quando foram vistos juntos de braço dado a passear pelas ruas de Roma. A saltar de cidade em cidade, foram depois fotografados a beijar-se em Londres até voltarem a ser vistos a passear, com Styles com o braço sobre os ombros de Zoë, desta vez em Nova York. Em setembro, almoçaram com o pai da atriz, Lenny Kravitz, e em outubro foram vistos a sair de um estúdio de gravação — já em antecipação para o novo disco de Harry, Kiss All the Time. Disco, Occasionally — e a dirigir-se para jantar no SoHo.

Depois de três anos de pausa, Harry Style está de volta aos palcos, com a tour Together, Together a arrancar já no próximo dia 16 de maio, em Amesterdão, para apresentar o novo, e já quarto, álbum. A digressão europeia tem início na Johan Cruijff ArenA, seguindo depois para Londres, antes de São Paulo, Cidade do México, Nova Iorque, Melbourne e Sydney. De recordar que o artista passou por Portugal com a Love On Tour em 2022 e 2023.