A cantora e escritora norte-americana Patti Smith venceu o Prémio Princesa das Astúrias de 2026, anunciou esta quarta-feira a Fundação Princesa das Astúrias, em Espanha.

O júri do prémio destacou, na ata de atribuição da distinção, a “impetuosa criatividade” de Patti Smith, “que liga o rock, a poesia simbolista e o espírito da contracultura com uma grande potência expressiva”.

“Intérprete de estilo vigoroso, plasmou a rebeldia do indivíduo na sociedade” nas suas canções, “algumas das quais já são ícones da música popular” contemporânea, lê-se na mesma ata.

O júri acrescentou que, como escritora, Patti Smith transmitiu “uma visão poética da vida”, aliada a um compromisso com uma “mensagem de esperança face às injustiças”, e destacou a “atitude inconformista e transgressora”, que é “exemplo para muitas artistas”, “comoveu ouvintes e leitores em todo o mundo” e “continua a inspirar as novas gerações”.

Nascida em Chicago, nos Estados Unidos, em 30 de dezembro de 1946, Patricia Lee Smith, conhecida como Patti Smith, é conhecida como “madrinha do ‘punk'”, como destacou esta quarta-feira a Fundação Princesa das Astúrias, numa biografia da artista que enviou aos meios de comunicação social.

Além de cantora e compositora, é autora de vários livros e dedicou-se também à fotografia, entre outras manifestações artísticas.

Os Prémios Princesa das Astúrias, atribuídos pela fundação com o mesmo nome, celebram em 2026 a 46.ª edição e distinguem anualmente o “trabalho científico, técnico, cultural, social e humanitário” realizado por pessoas ou instituições a nível internacional.

O Prémio Princesa das Astúrias das Artes 2026 foi o primeiro deste ano anunciado pela fundação.

Nas próximas semanas serão anunciados os prémios nas áreas do Desporto, Cooperação Internacional, Investigação Científica e Técnica, Concórdia, Comunicação e Humanidades, Letras e Ciências Sociais.

Cada um dos prémios tem um valor monetário de 50.000 euros e a cerimónia de entrega decorrerá em outubro, em Oviedo, Astúrias, no norte de Espanha.

O Prémio das Artes foi concedido, em anos anteriores, a personalidades ou entidades como o músico espanhol Joan Manuel Serrat (2024), a atriz norte-americana Meryl Streep (2023), os compositores Ennio Morricone e John Williams (2020), o encenador britânico Peter Brook (2019), o artista William Kentridge (2017), o cineasta Francis Ford Coppola (2015), o arquiteto Norman Foster (2009), o músico Bob Dylan (2007), o guitarrista Paco de Lucia (2004), o realizador Woody Allen (2002) e o Sistema venezuelano de orquestras infantis e juvenis (2008), entre outros.