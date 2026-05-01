O português Daniel Rodrigues integra o lote de 12.º classificados do Turkish Airlines Open, competição do World Tour de golfe a decorrer em Antalya, na Turquia, enquanto Ricardo Melo Gouveia também passou o ‘cut’.

No segundo dia de competição, Rodrigues, de 23 anos, entregou um cartão com 69 pancadas, três abaixo do Par do campo, com quatro ‘birdies’ (uma abaixo do Par) e apenas um ‘bogey’ (uma acima).

Mais abaixo, Melo Gouveia também passou o ‘cut’ e continua a competir até domingo, apesar do dia negativo, acabando com 73 pancadas, uma acima do Par do campo, fruto de quatro ‘bogeys’ e três ‘birdies’.

Ao fim de duas jornadas, e a faltarem outras tantas para o final do torneio em Antalya, o líder é o italiano Gregorio de Leo, sete abaixo do Par até aqui.