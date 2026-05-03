O Cruzeiro, orientado pelo português Artur Jorge, viu no sábado interrompida uma série de três vitórias consecutivas, ao perder em casa frente ao rival Atlético Mineiro por 3-1, em jogo da 14.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol.

O dérbi mineiro, um dos maiores do Brasil, ficou marcado por muitas faltas, polémica, expulsões e duas grandes penalidades, tendo acabado favorável ao Atlético, que se revelou melhor a defender.

Alan Minda, logo aos 12 minutos, Maycon, 32, de grande penalidade, e Cassierra, 72, deixaram o ‘Galo’ a vencer por 3-0, tendo a ‘Raposa’ reduzido aos 86, através de Kaio Jorge, na conversão de outra grande penalidade.

O equatoriano Keny Arroio deixou o Cruzeiro a jogar com menos um aos 66 minutos, depois de ver dois cartões amarelos no espaço de um minuto, tendo a equipa de Artur Jorge ficado reduzida a nove aos 75, com um vermelho direto de Kaiki, por entrada dura.

O triunfo deixou o Atlético no 11.º lugar, com 17 pontos, os mesmos do nono Bragantino, do 10.º Botafogo, de Franclim Carvalho, e do 12.º Grêmio, de Luís Castro.

Em jogos já disputados, o Grêmio foi empatar 0-0 fora com o Atlético Paranaense, o Palmeiras, de Abel Ferreira, empatou 1-1 em casa com o Santos e o Botafogo foi surpreendido em casa pelo Remo, ao perder por 2-1.