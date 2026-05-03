O Thun sagrou-se este domingo campeão suíço de futebol pela primeira vez na sua história, no mesmo ano em que regressou à principal divisão da Suíça, beneficiando da derrota do segundo, o St. Gallen, em casa ante o Sion (3-0).

Depois de sábado falhar a conquista no campo, ao perder com o Basileia (3-1), o Thun selou a primeira conquista nos seus 128 anos de história no ‘sofá’, ao ver o St. Gallen perder.

Um dos campeões mais improváveis da história do futebol europeu conseguiu este feito no primeiro ano de regresso ao primeiro escalão, depois de cinco na segunda divisão, e proveniente de uma cidade no centro da Suíça com cerca de 45 mil pessoas.

A equipa orientada por Marco Lustrinelli regressará ainda à Liga dos Campeões, pela porta da segunda pré-eliminatória, depois de em 2005 ter participado na competição, tendo sido campeã com grande parte do plantel proveniente do segundo escalão e sem grandes ‘figuras’ — não tem nomes na seleção suíça, por exemplo, que participará no Mundial2026, e apenas um internacional sub-21, Ethan Meichtry.

Apesar de quatro derrotas nas últimas cinco jornadas, o Thun conseguiu ser campeão a três jornadas do fim, somando para já 74 pontos, contra 63 do St. Gallen, segundo, e do Lugano, terceiro.