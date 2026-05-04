A visita do Benfica a Famalicão continua a causar ondas de choque. Depois de os encarnados terem desperdiçado dois pontos, colocando-se novamente à mercê de serem igualados pelo Sporting no segundo lugar do Campeonato, Rui Costa arrasou a arbitragem e deixou palavras muito duras a Gustavo Correia. Agora, de forma algo expectável, surgem as consequências.

De acordo com o jornal Record, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) vai realizar uma participação disciplinar contra Rui Costa e o próprio Benfica junto do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). No que diz respeito à queixa sobre o presidente dos encarnados, estão em causa as declarações após o apito final e ainda em Famalicão, enquanto que a queixa relativa ao clube tem em conta a publicação feita nas redes sociais, em tom irónico, que oferecia o troféu de “Homem do Jogo” a Gustavo Correia e à restante equipa de arbitragem.

No sábado, ainda antes de o FC Porto vencer o Alverca e confirmar a conquista do Campeonato, Rui Costa deixou palavras muito duras sobre Gustavo Correia, em particular, e a equipa de arbitragem, de uma forma genérica. “Manifesto a minha indignação e de todos os benfiquistas pelo que se passou aqui hoje. Não são precisas muitas palavras para concordarem comigo. O Benfica já não tinha a capacidade de ser campeão, mas está a lutar pela Liga dos Campeões e aquilo que o árbitro, esse senhor, fez aqui foi impedir que o Benfica vá à Liga dos Campeões. O mesmo árbitro deu um penálti para o Casa Pia [no jogo da Luz] que nada tem a ver com este. O segundo golo do Famalicão vem de um canto que não é canto. E depois tivemos estes 15 minutos finais que não têm explicação. Este senhor veio aqui prejudicar o Benfica e por fim, para completar o ramalhete, deu um amarelo ao Ríos que o tira do Sp. Braga”, começou por dizer.

“Ninguém tem o direito de decidir Campeonatos ou classificações sem serem os jogadores e os treinadores. Muito estranhamente, depois desse jogo [Casa Pia], esse senhor nunca mais foi nomeado para um jogo do Benfica. Foi nomeado para [apitar] um dos três grandes apenas nos últimos seis meses. Chegámos a este lugar com mérito por termos recuperados os pontos. Quiseram-nos tirar desse lugar que nos dá a qualificação. Vamos fazer de tudo para estarmos na Liga dos Campeões na próxima temporada. A equipa sente-se injustiçada. Quando venho falar convosco é sobre casos inequívocos. Ninguém vai conseguir explicar estes casos. Descontos? Não há justificação sem ser que era o tempo suficiente para que o Benfica pudesse sair daqui prejudicado”, acrescentou Rui Costa.

Apesar de ainda não existir indicação sobre uma eventual queixa da APAF de José Mourinho, a verdade é que o treinador do Benfica também poderá ter problemas disciplinares — já que criticou abertamente a arbitragem na zona de entrevistas rápidas e não apareceu na sala de imprensa para realizar a habitual conferência de rescaldo. “A minha avaliação é que já que estamos a chegar ao final do Campeonato, é dizer que este jogo diz muita coisa do que foi este Campeonato. Quero dar os parabéns ao FC Porto por ser um justo campeão, quero dar os parabéns aos meus jogadores pela bravura até hoje, em especial hoje. E vamos com tudo para tentar o milagre de ficar em segundo lugar e à frente do Sporting. Acho que vamos conseguir”, disse o técnico encarnado.

Entretanto, também no universo do Benfica, surgem novidades sobre Giorgi Sudakov. O médio ucraniano não foi utilizado nos últimos quatro jogos e, na Ucrânia, surgiram notícias a dar conta de que estaria “esgotado e cansado do futebol”, sem “prazer” a jogar futebol. “Ele encontrou um ambiente mais hostil, onde há concorrência, onde pode ficar no banco… Isto é novo para ele. São novos desafios. Provavelmente, nem tudo lhe está a sair como ele gostaria”, acrescentou o jornalista ucraniano Mykhailo Spivakovsky no próprio canal de YouTube.

Sudakov, porém, decidiu tomar as rédeas da própria narrativa. “Quero dirigir-me a todos os que me apoiam. Ultimamente têm surgido muitas conversas e rumores. Quero ser sincero: todos os jogadores de futebol, às vezes, passam por períodos difíceis. É normal sentir cansaço, tanto físico quanto emocional. Mas isso não significa que deixei de amar o futebol ou que pretendo parar. Pelo contrário, estou a trabalhar em mim mesmo para recuperar aquele prazer pelo jogo pelo qual vocês me apoiam. Obrigado a todos os que estão ao meu lado, o vosso apoio é muito importante para mim. Vou fazer de tudo para ficar mais forte e corresponder à vossa confiança”, escreveu o jogador de 23 anos, que chegou à Luz no verão a troco de 20 milhões de euros e vindo do Shakhtar Donetsk, nas redes sociais.

Entretanto, em declarações à BTV, o presidente da Mesa da Assembleia-Geral do Benfica reagiu à possibilidade de a APAF apresentar uma participação disciplinar. “Seria irónico, trágico e o cúmulo da desfaçatez punir o presidente em vez de responsabilizar quem errou: árbitro e VAR do jogo com o Famalicão. É preciso que a APAF diga o que tem a dizer sobre o que se passou no sábado. É a própria arbitragem que fica em causa com aquele tipo de erros. Onde estão as comunicações que nos permitam perceber o que se passou? A publicação dos áudios é fundamental para perceber o que se passou naquele episódio. Ao não responder ao que aconteceu, e porque existiu aquele erro, e ao colocar o foco nas palavras do presidente, que manifestou a opinião de milhões de benfiquistas, a APAF está a tentar desviar as atenções”, começou por dizer José Pereira da Costa.

“De resto, o dirigente recordou um penálti assinalado pelo árbitro Gustavo Correia contra o Benfica no jogo frente ao Casa Pia, queixando-se do peso dos pontos perdidos pelas águias devido a esses erros. Com o mesmo árbitro, dois erros custaram-nos quatro pontos. Todos os benfiquistas se reveem nas palavras do presidente, que pegou num erro de facto que todos viram, não numa questão de interpretação”, terminou o dirigente.

(artigo atualizado às 19h05 com a reação de José Pereira da Costa, presidente da Mesa da Assembleia-Geral do Benfica)