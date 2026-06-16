A SpaceX, uma das empresas de Elon Musk que se afirmou como uma das mais valiosas do mundo após a estreia em bolsa, anunciou nesta terça-feira a aquisição da Anysphere, criadora do Cursor, um assistente de programação baseado em inteligência artificial que está em forte crescimento. O negócio vale 60 mil milhões de dólares, 51,75 mil milhões de euros, mas a SpaceX vai pagar apenas entregando ações.
O objetivo da SpaceX, originalmente uma empresa totalmente focada na exploração espacial, é reforçar a presença no mercado empresarial de IA. O anúncio surge poucos dias depois da entrada em bolsa, numa estreia no Nasdaq que avaliou a empresa em mais de 2 biliões de dólares, colocando-a entre as mais valiosas do mundo.
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O negócio da compra da Anysphere, cuja conclusão está prevista para o terceiro trimestre de 2026, não foi totalmente inesperado porque, em abril, a SpaceX tinha revelado ter assegurado um contrato de opção que lhe permitia adquirir a empresa por 60 mil milhões de dólares ou, em alternativa, investir 10 mil milhões numa parceria estratégica.
Fundada em 2022, a empresa dona do Cursor tornou-se uma das startups mais relevantes no setor das ferramentas de programação assistidas por inteligência artificial, ao lado de empresas como a OpenAI e a Anthropic. Segundo dados citados pela Reuters, a empresa gera atualmente cerca de 2,6 mil milhões de dólares em receitas anualizadas no segmento empresarial, tendo registado um forte crescimento nas vendas a clientes desse segmento.
A operação poderá também reforçar a posição da xAI, empresa responsável pelo chatbot Grok e integrada na SpaceX desde fevereiro, num mercado onde não tem tido muito sucesso na competição com outros concorrentes. Em contrapartida, a Cursor ganhará acesso a uma capacidade de computação significativamente superior para desenvolver os seus modelos de IA.
Também relevante para este “casamento” é que, em março, dois responsáveis de engenharia de produto da Cursor juntaram-se à SpaceX para trabalhar em projetos lunares da empresa e em iniciativas da xAI.
Ainda não é claro se a aquisição terá impacto nos acordos da SpaceX para o aluguer de capacidade dos seus centros de dados. Nas últimas semanas, a empresa assinou contratos com a Anthropic e a Google (Alphabet) para disponibilizar recursos de computação na cloud, num valor total estimado em cerca de 26 mil milhões de dólares por ano.