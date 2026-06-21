Um incêndio rural no concelho de Baleizão, distrito de Beja, está a mobilizar 72 operacionais, 21 veículos e sete meios aéreos, de combate e coordenação, disse este domingo a Proteção Civil.

O incêndio deflagrou às 13:18, numa zona de montado, no Monte dos Doutores, e está classificado como ocorrência significativa pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

“O incêndio ainda está ativo, numa zona de difícil acesso, numa das margens do rio Guadiana”, detalhou à Lusa fonte da ANEPC.

Não existem habitações por perto nem há previsão de corte de estradas, mas a proximidade de uma praia fluvial exige cuidado, adiantou, sublinhando que “as pessoas estão em segurança”.