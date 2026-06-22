A 26ª edição do festival Funchal Jazz decorre entre os dias 6 e 11 de julho, com um cartaz que inclui concertos do vibrafonista Joel Ross, do projeto de Joe Lovano & Antonio Faraò e do pianista Jason Moran.

O festival está dividido em dois palcos: no Jardim Municipal do Funchal (6 a 8 de julho), onde a entrada será gratuita, e no Parque de Santa Catarina (9 a 11 de julho), com o bilhete diário a custar 15 euros e o passe dos três dias 40 euros.

No Parque de Santa Catarina, onde está localizado o palco principal, o português Duarte Ventura abre as hostilidades, seguindo-se a atuação do vibrafonista norte-americano Joel Ross, de acordo com o cartaz esta segunda-feira apresentado pelo diretor artístico do evento, Paulo Barbosa, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

No dia seguinte, 10 de julho, sobem ao palco o saxofonista Immanuel Wilkins e o projeto dos músicos Joe Lovano & Antonio Faraò.

A cantora norte-americana Ledisi abre os concertos da última noite do festival, que será encerrada pelo pianista de jazz norte-americano Jason Moran. No jardim municipal estão previstos vários concertos, de acesso gratuito, e a realização de provas de aptidão profissional de alunos do Conservatório Escola das Artes da Madeira.