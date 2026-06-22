“House Of The Dragon”, temporada 3

HBO Max, segunda-feira, 22 de junho

Num ano em que tivemos outro spinoff de Guerra dos Tronos, A Knight Of The Seven Kingdoms, tornou-se mais fácil de questionar a existência e a permanência de House Of The Dragon. Em parte, porque vai agora para a terceira temporada e as duas primeiras nunca foram além de um derivado. O que, em parte, dececiona, porque pior do que não ter asas – que A Knight Of The Seven Kingdoms tinha – é não ter asas e estar demasiado apegado aos pais. Resumindo, House Of The Dragon procurou sempre o vazio deixado por Guerra dos Tronos, o que é um papel injusto e que nunca lhe serviu. Quem já viu esta terceira temporada, garante que a coisa pode finalmente descolar aqui. Precisamos de ver e aí esta terceira temporada já parte com vantagem face às anteriores.

“The Agency”, temporada 2

SkyShowtime, segunda-feira, 22 de junho

Remake da série francesa The Bureau, The Agency correu bem. O thriller de espionagem com Michael Fassbender ao leme foi mais do que “a nova versão” e preencheu um certo vazio no estômago em relação a este género, que nem sempre tem o amor que merece (exceto quando há novos episódios de Slow Horses). Os três primeiros episódios já estão disponíveis, o resto chegará semanalmente.

“The Welcome Table”

HBO Max, quarta-feira, 24 de junho

Há década e meia, Josh Fox ganhou destaque graças a Gasland, documentário sobre um tema que era muito quente na altura, a exploração do gás natural nos Estados Unidos e como isso afetava a vida de muita gente através do método de extração chamado fracking. Fox não esteve parado, esteve sempre em cima de temas relevantes e volta agora com mais um: as migrações. The Welcome Table conta as histórias e as experiências de migrantes de seis continentes, com especial atenção àqueles que estão a sofrer com a crise climática.

“A Experiência Americana”

Netflix, quarta-feira, 24 de junho

Numa altura em que os Estados Unidos celebram o seu 250.º aniversário, a Netflix lança uma série documental em cinco partes, que recorda as origens do país e conta a história de uma fundação alavancada por ideias nunca testadas — e como as mesmas funcionaram ao longo do tempo.

“A Mão de Dante”

Netflix, quarta-feira, 24 de junho

Julian Schnabel (O Escafandro e a Borboleta, Antes Que Anoiteça e À Porta da Eternidade) realiza este filme que junta passado, presente e Dante. No presente, o escritor Nick Tosches tem um problema nas mãos com a máfia e vai ter de procurar e roubar um exemplar de A Divina Comédia manuscrito por Dante. No passado, vemos o escritor de Florença no século XIV à procura de inspiração para a sua obra. Ambos são interpretados por Oscar Isaac, num elenco com alguns ilustres como Al Pacino e John Malkovich.

“Avatar: The Last Airbender”, temporada 2

Netflix, quinta-feira, 25 de junho

A série de animação é ótima, o filme mais ou menos, e a produção da Netflix em live action é uma porta de entrada que não envergonha se quiser saber do que tudo isto se trata mas não quiser olhar para trás e ver a série do presente. A primeira temporada é de 2024 e relativamente pequena, com oito episódios. Esta tem sete, que se estreiam em simultâneo nesta quinta-feira.

“The Bear”, temporada 5

Disney+, sexta-feira, 26 de junho

Oito episódios, sete deles realizados por Christopher Storer, o homem cuja visão criou a série — visão essa que se tornou mais óbvia sobretudo a partir da segunda temporada. Hoje, The Bear é uma tela para Storer experimentar uma série de coisas que, provavelmente, não fosse o sucesso de The Bear, nunca teria oportunidade para experimentar. Acima de tudo, é o princípio do fim da série. E os oito episódios serão servidos ao mesmo tempo.

“Camp Snoopy”, temporada 2

Apple TV+, sexta-feira, 26 de junho

O mundo é melhor com Snoopy e Charlie Brown nas nossas vidas. E ainda bem que a Apple TV+ recuperou este universo e continua a trazer novas criações. O muito simpático Camp Snoopy está de volta para uma segunda temporada.

“Life, Larry And The Pursuit Of Unhappiness”

HBO Max, sábado, 27 de junho

Se pensava que em junho só iria ver Larry David no Madison Square Garden a aplaudir os New York Knicks, estava enganado. Curb Your Enthusiasm terminou, mas não a colaboração entre Larry David e Jeff Schaffer. Estão de regresso numa série que é produzida por Barack e Michelle Obama e que surge no momento das celebrações do 250.º aniversário dos Estados Unidos, com sete episódios de sketches em volta da história do país. Expectantes, nós? Por que razão haveríamos de estar?