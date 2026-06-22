A tenista checa Marketa Vondrousova, campeã em Wimbledon em 2023 e que chegou a ser sexta no ranking WTA, foi suspensa por quatro anos por recusar-se a entregar uma amostra num teste antidoping em dezembro de 2025.

“De acordo com as regras antidoping, a penalização imposta a uma jogadora que se recusa a submeter-se a um teste deve ser a mesma que ela receberia caso o resultado fosse positivo”, explicou a Agência Internacional de Integridade do Ténis (ITIA) esta segunda-feira.

Vondrousova, de 26 anos, que não joga no circuito desde janeiro e segue em 122.ª na hierarquia WTA, vai estar suspensa até 21 de junho de 2030.

De acordo com a Associação Italiana de Ténis (ITA), em 03 de dezembro, por volta das 20h00, em sua casa, a tenista recusou-se a entregar ao oficial de controlo antidoping a amostra fora de competição para a qual foi notificada, alegando agora, em tribunal, que a sua decisão se deveu a stress, problemas de saúde mental e preocupações com a sua segurança.

O tribunal da ITA concluiu, no entanto, que as evidências apresentadas por Vondrousova não forneceram “nenhuma justificação convincente”. “Testes imprevistos são uma ferramenta essencial para proteger o desporto limpo. O tribunal independente confirmou esse princípio. Este caso é um lembrete importante de que os jogadores podem ser testados a qualquer hora, em qualquer lugar, e que a recusa acarreta riscos significativos”, disse a diretora executiva da ITIA, Karen Moorhouse, em comunicado.

Esta decisão, que impede Marketa Vondrousova de participar ou até mesmo assistir a qualquer evento ligado ao ténis, é passível de recurso, por qualquer das partes, junto do Tribunal Arbitral do Desporto.

A checa conta no currículo com um major, nomeadamente em Wimbledon, em 2023, numa final diante da tunisina Ons Jabeur, tendo ainda disputado a final de Roland Garros em 2019, perdida para a australiana Ashleigh Barty.