O aviso vem do próprio Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o IPMA: “A próxima semana trará temperaturas muito acima do normal, com o provável estabelecimento no território de uma nova onda de calor”. Sim, Portugal vai estar, a partir de quarta para quinta-feira, novamente debaixo de um calor sufocante, quer durante o dia, quer durante a noite. Haverá muitas madrugadas tropicais, em que a temperatura mínima não baixará dos 20ºC em nenhuma capital de distrito, e em que, nas horas mais quentes da tarde, as regiões do Ribatejo e do Alentejo interior vão estar acima dos 42ºC.

#Tempo: De 29/06 a 5/07 prevemos subida significativa da temperatura a partir de 4ª, 01/7, com valores superiores a 40°C no Ribatejo e interior Alentejano. Noites tropicais em grande parte do território (>20°C). Provável nova onda de calor no Continente???? https://t.co/E1IeLN4HnY pic.twitter.com/WHxIqZV6CZ — IPMA (@ipma_pt) June 26, 2026

Só para começar com o exemplo da capital, Lisboa tem, para quinta-feira, previsões de temperaturas máximas de 40ºC e mínimas de 23ºC, e para sexta de 39ºC/26ºC, sendo que os valores se manterão desta ordem pelo menos até domingo. Já no Porto, também na quinta, o calor chegará aos 35ºC de dia e aos 22ºC de noite, e os portuenses também sentirão estes valores até ao fim do fim de semana. As noites mais quentes, contudo, devem acontecer na zona de Portalegre e serão tórridas, com mais de 27ºC.

♨️????️ Saiba o que o tempo reserva até ao final de junho: calor regressa, mas a nortada continuará a marcar presença. ????️ Confira a previsão por Marta Godinho: https://t.co/R2M97ynzby pic.twitter.com/3R0bHB2qZ2 — Meteored Portugal (@MeteoredPT) June 27, 2026

Trata-se de uma mudança significativa no atual estado do tempo. Após um período curto, desde quarta-feira até este sábado, em que os valores da temperatura estiveram dentro dos valores normais para esta época do ano e choveu em vários locais, com trovoadas a norte, tudo vai mudar. A partir deste domingo, os termómetros começam a subir, poucas cidades (mesmo as do litoral) terão menos de 30ºC de máxima e os valores vão continuar a subir até quinta-feira. Esse é o dia da “viragem”.

Os valores da ordem dos 35ºC, ou até mais, vão sentir-se, de acordo com as atuais previsões do IPMA, até nos locais mais próximos do litoral oeste e no vale do Douro. Já as noites tropicais (temperatura mínima superior a 20ºC) terão lugar só a partir do primeiro dia de julho, na madrugada de quinta-feira, também mesmo em locais junto à costa ocidental (e apesar da nortada que se vai manter).

????️???? Última previsão do modelo europeu: calor intenso poderá chegar a Portugal na quarta-feira, 1 de julho. ????️ Confira a previsão por Joana Campos: https://t.co/UIh9Nsb852 pic.twitter.com/okwrXu7jAw — Meteored Portugal (@MeteoredPT) June 27, 2026

A culpa desta mais que provável onda de calor deve-se a uma corrente de ar quente que nos vai voltar a atingir e que se vai juntar a valores muito baixos da humidade e a vento em geral fraco, o que dará uma sensação térmica ainda superior ao valor da temperatura real.

Nieuwe #hitte alweer in de maak voor begin Juli. pic.twitter.com/1JuQJMvEzs — Meteo Roodeschool (@MeteoRoodescho1) June 26, 2026

Fnal de junio y principios de julio tendremos temperaturas ???? por encima de la media… Parece que esta vez, aunque no se alcanzarán récords absolutos, tendremos una larga duración de temperaturas altas en el suroeste. ¡Ya quiero que llegue noviembre! pic.twitter.com/uFbt6iNJCs — MeteoGerena (Sevilla) (@MeteoGerena) June 27, 2026

Portugal sofreu uma onda de calor no final de maio e viu esta segunda onda de calor que faz a Europa bater recordes passar-lhe só de raspão, graças a uma depressão que injetava ar mais frio para o continente. Agora todos os modelos convergem para que a partir de quinta-feira se forme mais esta cúpula e que Portugal fique mesmo debaixo dela.

Hoy se han registrado 41,3ºC en Alemania. La temperatura más alta desde que existen registros, mientras el gobierno alemán sigue intentando reducir los objetivos de emisiones de los vehículos. https://t.co/uiuPxAaXbb — Xavier Cugat – Energía (@revenergetica) June 26, 2026

Depois de levar a que França e o Reino Unido atingissem os seus máximos de sempre, a onda de calor que mal nos tocou seguiu o seu caminho para leste e continua a estabelecer recordes: 38,8ºC na Suíça, 41,3ºC na Alemanha ou 39,4ºC nos Países Baixos.