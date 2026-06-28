A secretária regional da Saúde e Segurança Social destacou, no 96.º aniversário da Santa Casa da Misericórdia da Povoação, nos Açores, o contributo determinante da instituição para a solidariedade, inclusão social e apoio às famílias e pessoas vulneráveis.

“Instituições como a Santa Casa da Misericórdia da Povoação são parceiros indispensáveis do Governo dos Açores, garantindo respostas de proximidade às necessidades das pessoas e das famílias”, afirmou Mónica Seidi, que presidiu às comemorações do 96.º aniversário da Santa Casa da Misericórdia da Povoação, na ilha de São Miguel.

Citada em nota de imprensa, a secretária regional sublinhou que a Santa Casa da Misericórdia da Povoação é, há quase um século, um parceiro de referência na concretização das políticas sociais da região, desenvolvendo respostas fundamentais nas áreas do apoio domiciliário, da estrutura residencial para idosos, do centro de atividades e capacitação para a inclusão, do alojamento temporário e do acompanhamento social.

Mónica Seidi recordou ainda o investimento do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) na instituição.

De acordo com a nota, em 2026, o financiamento, através de Contratos de Cooperação Valor Cliente, às respostas sociais da Santa Casa da Misericórdia da Povoação “ascende a cerca de 1,5 milhões de euros”.

“Entre 2022 e 2026, o executivo regional financiou cerca de 6,5 milhões de euros para o funcionamento das diversas respostas sociais da instituição”, é referido ainda.

“O Governo dos Açores continuará a trabalhar lado a lado com as Misericórdias e com todas as IPSS [Instituições Particulares de Solidariedade Social], reforçando uma parceria que coloca sempre as pessoas no centro da ação pública”, acrescentou a secretária regional da Saúde e Segurança Social.