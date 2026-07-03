Depois do jantar de ensaio, segue-se a festa: o que já se sabe (e o que se especula) sobre o casamento de Taylor Swift e Travis Kelce?

A um dia do casamento entre Taylor Swift e a lenda do futebol americano Travis Kelce no Madison Square Garden — “a arena mais famosa do mundo”, segundo o respetivo site —, a vigilância policial nas imediações do recinto aumentava na mesma medida do número de fãs da cantora acampados na rua. No meio de uma onda de calor em que as temperaturas em Nova Iorque podem atingir os 37 graus, os swifties lutam por um vislumbre da vencedora de 14 grammys e do plantel de convidados de luxo. O jantar de ensaio para a cerimónia decorreu na noite de quinta-feira, escreveu o New York Times, citando um memorando da polícia da cidade americana. Não foram avistados os noivos, que algumas fontes admitem já ter casado em segredo. Espera-se a presença de Selena Gomez, Ed Sheeran, Gigi Hadid e (talvez) Paul McCartney. Mas esta será só uma amostra.
O espaço do evento, já divulgado pela TMZ, foi confirmado pelo documento a que o The New York Times teve acesso na passada quarta-feira, apesar dos rumores de que a casa dos New York Knicks em Nova Iorque era apenas um engodo para distrair os fãs obstinados da artista de 36 anos e a inevitável atenção mediática. Tablóides e admiradores da cantora especularam sobre a possibilidade da cerimónia acontecer num hotel perto da casa da cantora em Rhode Island, ou num castelo nas margens do Lago Como, em Itália.
Na noite de quinta-feira, a mãe de Travis Kelce aterrou no aeroporto John F. Kennedy, em Nova Iorque, o que apaziguou a especulação e pareceu confirmar a informação divulgada pelos canais noticiosos. Contudo, uma fonte contactada pela US Weekly argumentou que o Madison Square Garden será apenas o ponto de encontro para os convidados, informação reiterada por um deles, Anthony Jabin, à TMZ, a quem disse que a cerimónia e a receção “não vão acontecer no mesmo espaço”.
Simultaneamente, uma fonte da Page Six alega que a cantora e o campeão de futebol americano “já casaram legalmente”, diante de um grupo reduzido de entes queridos. Já um responsável do Gabinete de Clérigos de Manhattan, onde são emitidas as licenças de casamento, garantiu não conhecer nenhum pedido efetuado por Swift nos últimos dias. Segundo a fonte, se o casal tivesse dado o nó, “nós saberíamos”.
Um casamento “gigante” com orçamento multimilionário
Os fãs e jornalistas presentes no perímetro da arena desde a passada segunda-feira testemunharam a descarga de caixas, transportadas para o interior do recinto e rotuladas com etiquetas onde se lia “Festa de jardim” ou “Bola de espelhos”. Canais noticiosos locais afirmaram que o espaço, onde equipas de basquetebol e hóquei no gelo se defrontam durante a época desportiva, foi transformado num jardim de conto de fadas, decorado com um alegado castelo branco de grandes dimensões. Além disso, carrinhas cheias de flores e comida foram vistas a entrar no recinto na semana que antecedeu o evento.
Apesar de alguns amigos da noiva suporem que planeava um casamento discreto, Swift afirmou desde início o desejo de organizar uma cerimónia “gigante”, como confidenciou ao apresentador da BBC, Graham Norton. “Sei que vai ser um plano divertido porque acho que os únicos casamentos stressantes são aqueles em que existem poucos convidados e as pessoas ficam na sua bolha”, reconheceu. “Eu não vou fazer isso — vai ser divertido!”
Apesar da grandiosidade do evento, é expectável que a festa permaneça na memória dos presentes, uma vez que o casal parece ter implementado a proibição do uso de telemóveis no interior do recinto. Além disso, especula-se que a cantora rejeitou a cobertura da cerimónia proposta pela revista Vogue, o que levanta algumas dúvias sobre se imagens e detalhes do casamento vão ver a luz do dia.
Um paparazzo do tablóide Page Six conseguiu avançar além da segurança e captar uma fotografia pouco nítida do interior do recinto, onde é possível observar a iluminação suave em tons de rosa e a aparência de jardim romântico, reminiscente do arranjo floral visível na foto com que o casal anunciou o noivado. A fim de reforçar a natureza do evento, o próprio Madison Square Garden foi iluminado com luzes arroxeadas na noite em que acolheu o ensaio da cerimónia.
O castelo que várias pessoas afirmaram estar entre os adereços decorativos foi depois rejeitado por uma fonte contactada pela People. “Não tem um castelo, mas o aspeto é muito especial”, afirmou. “Há relva, tapetes e coberturas de tecido, parece o sítio onde uma pessoa se casa. Tem um palco montado, mas é especial.” Em declarações prestadas à revista, membros do staff da arena admitiram “nunca ter visto o recinto tão diferente”.
Vários periódicos de renome previram que as despesas no casamento podem atingir as dezenas de milhão, como a Forbes, que antecipa um custo “facilmente” superior a 20 milhões de dólares (aproximadamente, 17,5 milhões de euros). A TMZ reportou que apenas a reserva do espaço pode ultrapassar os seis dígitos por noite, a que acrescem as despesas com segurança e a interrupção do trânsito nas ruas contíguas ao edifício — na ordem dos 66 mil dólares por dia.
Madison Square Garden is a vision in rose blush! The Garden is lit up with pink lights and newly installed dusty rose curtains for Taylor Swift and Travis Kelce’s wedding! ???????????? pic.twitter.com/Vq0MHNwhsM
— ExtraTV (@extratv) July 3, 2026
Uma semana antes de darem o nó, Swift e Kelce doaram 26 milhões de dólares a 20 associações de caridade americanas, nove das quais sediadas em Nova Iorque. Entre as entidades escolhidas está o banco alimentar da cidade e outras organizações de combate à fome e à pobreza, e ainda ONGs destinadas a ajudar estudantes de música desfavorecidos
Uma lista de convidados VIP
O Page Six enumerou os convidados ilustres que antecipa comparecerem no evento, entre os quais as irmãs Este, Danielle e Alana Haim (que constituem o trio musical com o mesmo nome); a atriz Zoe Kravitz (atual noiva de Harry Styles); Ed Sheeran; o produtor musical e colaborador de longa data de Taylor, Jack Antonoff e a mulhar, a atriz Margaret Qualley; Cara Delevingne; Suki Waterhouse; Gigi Hadid e o parceiro Bradley Cooper; Selena Gomez com o respetivo marido, o músico e produtor Benny Blanco. Segundo o memorando já mencionado da polícia nova-iorquina (NYPD), o evento deve receber mais de mil pessoas.
Na quinta-feira, vários amigos e membros da família de Swift e Kelce foram vistos a sair do hotel Ritz-Carlton, na cidade americana, onde os preços dos quartos rondam os 1.000 euros por noite. Dali, dirigiram-se para o Madison Square Garden, onde se realizava o jantar de ensaio da cerimónia e a amiga próxima da cantora, Abigail Anderson Berard — e provável madrinha de casamento —, a sua publicista e os tios do noivo foram avistados.
Além deles, algumas testemunhas admitiram ter visto a atriz e realizadora Lena Dunham, Jack Antonoff acompanhado pela irmã Rachel, a supermodelo Gigi Hadid e Bradley Cooper. Selena Gomez partilhou uma foto em vestido de cerimónia no Instagram, Camilla Cabello e Dua Lipa saíram juntas de um estúdio de gravações e o aeroporto foi inundado por jogadores dos Kansas City Chiefs — a equipa de Travis Kelce.
O The Sun americano captou ainda imagens desfocadas (e que deixam dúvidas) do ator Adam Sandler com a família. Outras celebridades que aterraram em Nova Iorque nos últimos dias e cujos nomes se suspeita estarem na lista de convidados são Sabrina Carpenter e a atriz e argumentista Phoebe Waller-Bridge.
Os fãs de Taylor Swift conhecem bem o hábito da cantora de lançar easter eggs, isto é, mensagens subliminares que dão pistas sobre os seus próximos passos. Nesta linha, espera-se uma atuação de Stevie Nicks no casamento, após a noiva ter aparecido com uma t-shirt da artista na final da NBA, em junho.
O segundo candidato a pisar o palco do evento é o cantor de música country Tim McGraw, que empresta o nome a uma canção que Swift lançou em 2006, quando tinha apenas 16 anos. Um dos primeiros hits da artista, consta da tracklist do seu álbum homónimo. Também se especulou a presença de Paul McCartney, com quem Taylor fez um dueto no programa de sketches Saturday Night Live, em 2015, mas tudo indica que o antigo beatle está no Reino Unido.
Contudo, a filha do artista e designer de moda, Stella McCartney, deve constar na lista de convidados e há elevadas probabilidades de que tenha desenhado o figurino da noiva. Uma alternativa plausível seria um vestido por medida projetado por Jonathan Anderson, o diretor criativo da Dior.
Segurança apertada e forças policiais
Centenas de agentes da polícia já patrulham as imediações da arena mais emblemática de Nova Iorque, onde várias ruas foram fechadas durante os dois dias de celebração — considerando o ensaio de quinta e a cerimónia propriamente dita, na sexta.
O evento coincide com o 250.º aniversário da Independência dos Estados Unidos, que se celebra no dia 4 de julho, e obrigou a uma vigilância intensa por parte das forças de segurança, cujos trabalhos se multiplicam ao redor da cidade, numa data em que as festividades e manifestações são dado adquirido.
Outro aspeto que aumenta a pressão sobre os serviços de emergência e apoio da população são as temperaturas anormalmente elevadas que se esperam para o fim-de-semana do casamento. Nova Iorque deverá atingir 37 graus, o que agrava o risco associado às exibições pirotécnicas e ao fogo de artifício lançado no feriado festivo.
Kenneth Corey, anterior chefe de departamento da polícia nova iorquina, admitiu ao The New York Times, que “nada se compara ao nível de fama [de Taylor] e à sua base de fãs — está ao nível do Elvis, do Michael Jackson ou dos Beatles no pico da carreira”. “Estive na polícia de Nova Iorque durante quase 35 anos e nunca vi nenhum casamento com esta escala”, disse.