Depois do jantar de ensaio, segue-se a festa: o que já se sabe (e o que se especula) sobre o casamento de Taylor Swift e Travis Kelce?

A um dia do casamento entre Taylor Swift e a lenda do futebol americano Travis Kelce no Madison Square Garden — “a arena mais famosa do mundo”, segundo o respetivo site —, a vigilância policial nas imediações do recinto aumentava na mesma medida do número de fãs da cantora acampados na rua. No meio de uma onda de calor em que as temperaturas em Nova Iorque podem atingir os 37 graus, os swifties lutam por um vislumbre da vencedora de 14 grammys e do plantel de convidados de luxo. O jantar de ensaio para a cerimónia decorreu na noite de quinta-feira, escreveu o New York Times, citando um memorando da polícia da cidade americana. Não foram avistados os noivos, que algumas fontes admitem já ter casado em segredo. Espera-se a presença de Selena Gomez, Ed Sheeran, Gigi Hadid e (talvez) Paul McCartney. Mas esta será só uma amostra.

O espaço do evento, já divulgado pela TMZ, foi confirmado pelo documento a que o The New York Times teve acesso na passada quarta-feira, apesar dos rumores de que a casa dos New York Knicks em Nova Iorque era apenas um engodo para distrair os fãs obstinados da artista de 36 anos e a inevitável atenção mediática. Tablóides e admiradores da cantora especularam sobre a possibilidade da cerimónia acontecer num hotel perto da casa da cantora em Rhode Island, ou num castelo nas margens do Lago Como, em Itália.

Na noite de quinta-feira, a mãe de Travis Kelce aterrou no aeroporto John F. Kennedy, em Nova Iorque, o que apaziguou a especulação e pareceu confirmar a informação divulgada pelos canais noticiosos. Contudo, uma fonte contactada pela US Weekly argumentou que o Madison Square Garden será apenas o ponto de encontro para os convidados, informação reiterada por um deles, Anthony Jabin, à TMZ, a quem disse que a cerimónia e a receção “não vão acontecer no mesmo espaço”.

Simultaneamente, uma fonte da Page Six alega que a cantora e o campeão de futebol americano “já casaram legalmente”, diante de um grupo reduzido de entes queridos. Já um responsável do Gabinete de Clérigos de Manhattan, onde são emitidas as licenças de casamento, garantiu não conhecer nenhum pedido efetuado por Swift nos últimos dias. Segundo a fonte, se o casal tivesse dado o nó, “nós saberíamos”.

Um casamento “gigante” com orçamento multimilionário

Os fãs e jornalistas presentes no perímetro da arena desde a passada segunda-feira testemunharam a descarga de caixas, transportadas para o interior do recinto e rotuladas com etiquetas onde se lia “Festa de jardim” ou “Bola de espelhos”. Canais noticiosos locais afirmaram que o espaço, onde equipas de basquetebol e hóquei no gelo se defrontam durante a época desportiva, foi transformado num jardim de conto de fadas, decorado com um alegado castelo branco de grandes dimensões. Além disso, carrinhas cheias de flores e comida foram vistas a entrar no recinto na semana que antecedeu o evento.