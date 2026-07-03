Elefante-marinho de uma tonelada causa constrangimentos na Tasmânia. Neil, de cinco anos, é uma "celebridade"

Neste período de regresso a casa, os elefantes-marinhos descansam e treinam as habilidades de luta com os seus pares. Como Neil não tem por perto outros da mesma espécie, acabou por considerar elementos da vida na cidade como os seus obstáculos. Carros estacionados, cones de trânsito, vedações e pilaretes tornaram-se não só os seus “adversários de batalha”, mas também os seus companheiros para dormir. É o que mostram as fotografias e vídeos publicados no perfil do Instagram Neil the Seal, onde estão reunidos os registos do animal feitos por habitantes daquela cidade australiana.

Na ausência de outros elefantes-marinhos, as barreiras de trânsito e tudo o que surgir no caminho acabam por fazer as vezes de oponentes. “Infelizmente, o pobre do Neil está provavelmente à procura dessas interações e não as está a encontrar”, lamentou o gestor de ciência e operações do Instituto de Ciências Marinhas de Sydney, Clive McMahon, ao The Guardian. “Muitas vezes, quando o vemos a dormir, ele está encostado a uma vedação, e isso deve-se provavelmente ao facto de querer sentir que está ali mais alguém“.