Os incêndios que lavram em Portugal já fizeram pelo menos 17 feridos, segundo os números avançados pela Proteção Civil. Na noite desta sexta-feira, o incêndio que continua a causar mais preocupação é o de Vouzela, com cinco frentes ativas, com destaque ainda para os fogos em Barcelos, Cinfães, Setúbal e Arouca.

É em Vouzela que se registou o número mais elevado de feridos: nove, relatou o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Mário Silvestre, no briefing desta sexta-feira. Um dos feridos é considerado grave, devido a queimaduras. Uma bombeira do corpo de bombeiros da Golegã, cujas queimaduras também sido classificadas como ferimentos graves na quinta-feira, “já recuperou”, detalhou o comandante.

Os outros oito feridos foram registados no incêndio em Setúbal. Sete bombeiros foram registados como feridos devido a exaustão e uma oitava pessoa, um civil, foi assistido devido a inalação de fumos. Os números foram avançados pelas autoridades no local num ponto de situação na noite desta sexta-feira e citados pela SIC Notícias.