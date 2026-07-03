Ao início da noite desta quarta-feira, no horário de Portugal continental, Roberto Martínez sentou-se em Toronto para fazer a antevisão do jogo contra a Croácia. A primeira pergunta foi direta, simples e objetiva: estava ou não na hora de Gonçalo Ramos ser titular em detrimento de Cristiano Ronaldo? E Roberto Martínez, como tantas outras vezes, não quis responder.

“Amanhã começamos o Mundial, o segundo Mundial. Foi importante uma boa preparação, que foram os três jogos da fase de grupos. Há aspetos a melhorar, fizemos algumas coisas mal, outras bem… E o importante é que agora já temos 21 jogadores de campo que já jogaram e que estão prontos. Os minutos não são importantes, o importante é que agora começa o segundo Mundial e todos estão preparados para dar o seu contributo, seja a titular ou a partir do banco”, disse o selecionador nacional. Sobre Gonçalo Ramos, o protagonista da pergunta, nenhuma resposta.

Ora, também como tantas outras vezes, Gonçalo Ramos assumiu a responsabilidade da própria resposta. Ao quarto minuto de descontos, depois de entrar em campo apenas pela segunda vez no Mundial 2026, o avançado português saltou na grande área para cabecear e atirar Portugal para os oitavos de final. Marcou o quarto golo em Campeonatos do Mundo, depois do hat-trick apontado à Suíça no Qatar e em 2022, e celebrou da melhor maneira uma semana em que também oficializou o salto do PSG para o AC Milan de Ruben Amorim.

Depois do apito final do jogo louco em Toronto, que nos mesmos descontos em que Gonçalo Ramos marcou ainda teve um outro golo da Croácia que acabou anulado pelo VAR por fora de jogo, o avançado apareceu na zona de entrevistas rápidas e mostrou-se naturalmente satisfeito. “É especial. É uma competição especial. Quem me conhece já sabe, que se for preciso um golo nos últimos minutos, eu estou lá. Já não é a primeira, segunda ou terceira vez. Sempre que precisarem de um golo nos últimos minutos podem chamar o Gonçalo Ramos”, começou por dizer, com um sorriso autoexplicativo nos lábios.

“Esta vitória é muito importante. É sinal de que a equipa está a crescer dentro da competição. É uma competição curta, mas para nós não é. É muito tempo de trabalho, muitas horas de treino… Parece que estamos aqui há muito tempo e isso também pesa. Acho que a mensagem que passámos hoje é a força do nosso grupo. A partir de agora é matar ou morrer e nós mostrámos a nossa força. Espanha? Portugal sempre, vamos sempre atrás da vitória e há que acreditar até ao fim. Nunca estamos mortos”, garantiu.

Aos 25 anos e a cumprir a terceira fase final pela Seleção Nacional, depois do Mundial 2022 e do Euro 2024, Gonçalo Ramos voltou a revelar-se crucial no momento mais difícil e marcou o golo mais importante de Portugal até agora no Mundial 2026. Dias após tornar-se a contratação mais cara da história de um clube da dimensão do AC Milan, o avançado formado no Benfica voltou a mostrar que, afinal, pode mesmo ser a resposta para a pergunta a que Roberto Martínez não quer responder.