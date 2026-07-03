Um panado de vitela coberto com ingredientes de pizza. Milanesa Napolitana, o prato favorito de Messi

Uma peça de carne de vitela panada, coberta por mozzarella derretida, fiambre e molho de tomate, servida numa travessa rústica acompanhada por batatas fritas crocantes. A Milanesa Napolitana assemelha-se visualmente a uma pizza, e o prato é na verdade uma pizza em que a base é de panado em vez de pão. O cheiro que se sente ao entrar no El Club de la Milanesa, em Midtown Miami, está entre o aroma típico de uma pizzaria e o de um restaurante de frango frito — aquele odor a fritadeira quente está lá. São estes os cheiros que remetem para a infância de Lionel Messi e é o sabor que se associa a esse aroma que levou o craque argentino a investir no restaurante que se especializou em confecionar o seu prato favorito.

Lucas Almiron é o gerente do El Club de la Milanesa na baixa de Miami. O restaurante é a primeira localização da marca nesta cidade da Flórida — há dezenas de restaurantes semelhantes em todo o território argentino. Almiron, natural de Mar del Plata e a trabalhar em Miami há dois anos, descreve o espaço como uma celebração dos sabores da sua terra natal. Segundo ele: “Esta é a comida típica da Argentina. A milanesa é carne de vaca ou frango, panada e depois frita, à qual adicionamos coberturas. É o mesmo conceito de uma pizza, mas usamos a milanesa na base”.