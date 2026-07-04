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Noiva de Dinis de Bragança é herdeira de castelo medieval do século XIII na Áustria. Niederleis recebe casamentos e visitas turísticas

Os pais de Anna Schaffgotsch herdaram a propriedade a 50 quilómetros de Viena, onde vivem e realizam visitas turísticas e arrendamento dos salões para bailes, casamentos e concertos.

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As visitas à construção na pequena vila de Niederleis são geridas pela futura sogra do duque do Porto, Marie Schaffgotsch. É preciso marcar um dia e horário entre maio e setembro para realizar o passeio, que é sempre guiado, e que custa 12 euros por pessoa

Carsten Steger

As visitas à construção na pequena vila de Niederleis são geridas pela futura sogra do duque do Porto, Marie Schaffgotsch. É preciso marcar um dia e horário entre maio e setembro para realizar o passeio, que é sempre guiado, e que custa 12 euros por pessoa

Carsten Steger

Um castelo do século XIII, com dois andares, cercado por árvores e com vista para as montanhas. É esta a morada onde vivem os pais da condessa austríaca Anna Schaffgotsch, — recém-noiva do Infante Dinis de Bragança — que abrem as portas do Castelo de Niederleis, a cerca de 50 quilómetros de Viena, para visitas guiadas. No Schloss Niederleis, monumento classificado ao pé das colinas Leiser Berge, há ainda um museu com obras de arte da Antiguidade até ao Renascimento.

Os primeiros proprietários da mansão fortificada de que se tem registo documentado são a família austríaca von Leis, em 1309. A propriedade (cujo fosso sugere ter ali existido um castelo medieval) terá mudado de mãos várias vezes ao longo dos séculos com o desaparecimento da linhagem dos von Leis após o século XII, refere a página da autarquia. O edifício de estrutura renascentista (que até aos dias de hoje pode ser visto) data do século XVI. A adição do castelo ao espólio dos Schaffgotsch ocorre através do Conde Maximilian von Wallis, que comprou o imóvel em 1867, deixando-o para o seu filho Conde Josef Wallis, que morreu sem deixar descendentes diretos homens.

A vila de Niederleis fica a cerca de 50 quilómetros da capital austríaca

Turismo de Weinviertel / Mandl

Para manter os bens ainda sob a tutela dos Wallis, Josef terá nomeado a sua sobrinha Anna Maria (filha única e a última descendente da sua linha familiar) como a herdeira das terras. O castelo passou então a pertencer à condessa em 1928, com a morte do seu tio materno. No entanto, por esta ser casada com o conde Guido Schaffgotsch desde 1921, os Schaffgotsch tornaram-se também herdeiros do castelo, que permaneceu na posse da linha direta da família até chegar ao pai da noiva Anna Schaffgotsch, o Conde Maximilian Schaffgotsch, em 2007.

O cenário idílico foi escolhido para as gravações do filme Musgo nas Pedras (Moos auf den Steinen, de 1968, realizado por Georg Lhotsky), uma adaptação do romance homónimo de Gerhard Fritsch, que retrata a Áustria pós-Segunda Guerra Mundial. Foi também neste período que a linhagem dos Schaffgotsch — uma das dinastias mais ricas da Prússia e do império Habsburgo — perdeu o seu império com o confisco das suas propriedades na Polónia e na Checoslováquia pelo regime comunista em 1945.

São João Nepomuceno, Santo António de Pádua, São Bento de Núrsia e São Bernardo de Claraval estão representados na ponte de acesso

C.Stadler/Bwag

O Castelo de Niederleis, por estar em território austríaco, permaneceu nas mãos dos Schaffgotsch. As visitas à construção na pequena vila de Niederleis são geridas pela futura sogra do duque do Porto, Marie Schaffgotsch. É preciso marcar um dia e horário entre maio e setembro para realizar o passeio, que é sempre guiado, e que custa 12 euros por pessoa (só em dinheiro). Marie e Maximilian, barões de Trachenberg, têm esta morada como a sua residência oficial e estão a restaurar os danos causados à estrutura durante a ocupação russa.

Para entrar no palácio, é preciso atravessar uma ponte de pedra construída em 1735 com figuras religiosas decorativas: São João Nepomuceno, Santo António de Pádua, São Bento de Núrsia e São Bernardo de Claraval. No terreno, há uma capela com altar barroco espanhol e um salão restaurado para a realização de eventos, a exemplo de concertos, bailes e casamentos. Mas não se sabe, para já, se o jovem casal descendente das famílias reais dos seus países vai escolher a Áustria, Portugal ou outro destino para o seu enlace.

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