Noiva de Dinis de Bragança é herdeira de castelo medieval do século XIII na Áustria. Niederleis recebe casamentos e visitas turísticas

Um castelo do século XIII, com dois andares, cercado por árvores e com vista para as montanhas. É esta a morada onde vivem os pais da condessa austríaca Anna Schaffgotsch, — recém-noiva do Infante Dinis de Bragança — que abrem as portas do Castelo de Niederleis, a cerca de 50 quilómetros de Viena, para visitas guiadas. No Schloss Niederleis, monumento classificado ao pé das colinas Leiser Berge, há ainda um museu com obras de arte da Antiguidade até ao Renascimento.

Os primeiros proprietários da mansão fortificada de que se tem registo documentado são a família austríaca von Leis, em 1309. A propriedade (cujo fosso sugere ter ali existido um castelo medieval) terá mudado de mãos várias vezes ao longo dos séculos com o desaparecimento da linhagem dos von Leis após o século XII, refere a página da autarquia. O edifício de estrutura renascentista (que até aos dias de hoje pode ser visto) data do século XVI. A adição do castelo ao espólio dos Schaffgotsch ocorre através do Conde Maximilian von Wallis, que comprou o imóvel em 1867, deixando-o para o seu filho Conde Josef Wallis, que morreu sem deixar descendentes diretos homens.