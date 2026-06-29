Os duques de Bragança anunciaram esta segunda-feira o noivado do filho mais novo, o infante Dinis de Bragança, com Anna Schaffgotsch von und zu Kynast und Greiffenstein, Baronesa de Trachenberg. “Sua Alteza e a Senhora Condessa Anna Schaffgotsch ficaram noivos em Lisboa, este mês. O Infante D. Dinis informou Suas Altezas Reais os Duques de Bragança e outros membros próximos da sua família.”, lê-se no comunicado divulgado pela Casa de Bragança, adiantando que mais detalhes sobre o dia do casamento serão anunciados oportunamente.

Aos 26 anos, o duque do Porto irá trocar alianças com a jovem austríaca de 24 anos. A condessa Anna Schaffgotsch von und zu Kynast und Greiffenstein nasceu em Viena a 17 de fevereiro de 2002, e é filha de Marie e Maximilian, condes Schaffgotsch von und zu Kynast und Greiffenstein, Barões de Trachenberg. Tem três irmãos.

De acordo com a nota divulgada pela Casa Real, Anna é licenciada em Economia e Ciências Sociais pela Universidade de Economia e Gestão de Viena (WU), complementando a sua formação com certificações em Gestão Imobiliária e Gestão em Saúde. Atualmente, está a especializar-se na área da educação e vai prosseguir os seus estudos em Educação Comparativa na University College London.

Ao longo do seu percurso profissional, desempenhou funções administrativas como Office Assistant e Personal Assistant no Viennese Children’s Theatre, adquirindo experiência em comunicação, organização, contabilidade, investigação, gestão de eventos, redes sociais e apoio administrativo. Também colaborou em projetos europeus de educação e sustentabilidade. Atualmente está a realizar um estágio num programa de educação da ONG Lisbon Project Association, em Lisboa.

Fluente em inglês, tem o alemão como língua materna, fala italiano e continua a desenvolver as suas competências linguísticas. Um sentido partilhado por Dinis de Bragança. Nascido em Lisboa, a 25 de novembro de 1999, está a estudar Ciência Política e Relações Internacionais, com um percurso académico orientado para os Estudos Europeus e os Negócios Estrangeiros. A sua formação combina um percurso na licenciatura em Ciências Sociais pela Vrije Universiteit Brussel com posteriores estudos na Universidade Católica Portuguesa.

Este será o segundo casamento no clã Bragança, depois de em outubro de 2023 Mafra ter assistido ao enlace da infanta Maria Francisca com Duarte de Sousa Araújo Martins.