As iluminadas trevas de Batman

Porém, como tão argutamente Frank Miller compreendeu no seu extraordinário Cavaleiro das Trevas, o elemento decisivo na história de Batman — e isso aplicar-se-ia, claro, a qualquer super-herói, mas é essencialmente na história do herói de Gotham (e em Watchmen) que o problema vem explicitado — é a questão política. A rendição de uma cidade a um herói mascarado equivale, na prática, a um triunfo do individualismo e constitui, em boa medida, uma defesa assolapada da Segunda Emenda à Constituição dos Estados Unidos. Devido, em parte, à absoluta corrupção das forças policiais de Gotham, a cidade permite a dissolução do monopólio da violência que as sociedades civilizadas tendem a entregar ao Estado e confere legitimidade a um homem não só para que se muna de um arsenal impressionante (sem apresentar para isso qualquer documentação ou cadastro), mas também para que constitua uma espécie de exército unipessoal com o qual definirá e imporá uma forma particularmente violenta e arbitrária de justiça.

Essa ambiguidade moral quer de Batman quer de toda a cidade que este protege fascina-nos porque nos permite iluminar o exercício da leitura, visto que o nosso apego a Bruce Wayne elucida melhor do que inúmeros ensaios a suspensão da moralidade promovida pela arte, que vem depois novamente problematizada através, por exemplo, da introdução de debates televisivos como uma espécie de versão moderna dos coros que encontramos nas tragédias gregas. E é exatamente isso que encontramos também no Joker, de Brian Azzarello, com ilustrações hiper-realistas de Lee Bermejo.

Todavia, de um ponto de vista literário, o mais interessante dos volumes agora publicados pela Devir é Absolute Batman, de Scott Snyder, onde todos os elementos que constituem a história dos Wayne vêm reconfigurados. Batman combate uma corja de malfeitores que compra a estima da população, convencendo-as a matar indiscriminadamente a troco de criptomoedas, mas, nesta história, Bruce Wayne já não é um multimilionário órfão de pai e mãe e Alfred já não é o fiel mordomo a que nos habituáramos. Bruce é agora o filho de um médico e de uma futura candidata à vice-presidência de Gotham e Alfred um impiedoso mercenário. E a história fascina-nos precisamente porque, ao reconstruir tijolo a tijolo a nossa imagem de Batman conduzindo ainda assim a um desfecho semelhante, permite-nos refletir acerca desse mecanismo misterioso que transforma a vida em ficção. E tudo isto enquanto assistimos a porrada de meia-noite.