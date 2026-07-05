O Presidente da República, António José Seguro, felicitou este domingo os canoístas Martim Conceição e José Matos pelo título de campeões do Mundo júnior de K2 500 metros, alcançado no Canadá.

“Este extraordinário resultado honra Portugal e constitui o reconhecimento do talento, da dedicação e da capacidade de superação dos dois jovens atletas, bem como do trabalho desenvolvido pelos seus treinadores, clubes e pela Federação Portuguesa de Canoagem”, realçou o Chefe de Estado.

Em Halifax, os jovens lusos cruzaram a linha de chegada em 1.31.54 minutos, superando os eslovacos Jakub Bartolcic e Alex Gavlider, segundos, por 19 centésimos de segundo, e os espanhóis David Cosmos e Diejo Feijoo, terceiros, por 45.

Esta foi a primeira medalha da seleção portuguesa nos Mundiais sub-23 e júnior de regatas em linha.