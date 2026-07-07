O concurso público para estudos de requalificação do Itinerário Complementar (IC) 8, que liga Pombal, no distrito de Leiria, a Vila Velha de Ródão, Castelo Branco, foi esta terça-feira publicado, com um preço de 2,4 milhões de euros (ME).

Designado aquisição de serviços para aumento de capacidade do troço entre Pombal (IC2) e Vila Velha de Ródão (Autoestrada 23/Itinerário Principal 2), numa extensão de 100 quilómetros, e respetiva requalificação, o concurso tem um prazo de elaboração de 720 dias.

O caderno de encargos, para aquisição de serviços de elaboração do estudo prévio e estudo de viabilidade técnica, indica que para o 1.º sublanço, entre o nó com o IC2 (km 41+300) e o nó com a Autoestrada 13 (A13, ao km 72+700), “será desenvolvida uma solução de requalificação através da execução de uma variante”.

Esta será “dotada de características compatíveis com um itinerário complementar, visando assegurar níveis de serviço adequados, desviar o tráfego de passagem das localidades atravessadas, em particular o tráfego pesado, e melhorar as condições de circulação e segurança rodoviária”, adianta o caderno de encargos.

“Esta solução permitirá, igualmente, uniformizar as condições de exploração do corredor, promovendo maior fluidez do tráfego e privilegiando a existência exclusiva de interseções desniveladas”, lê-se no documento.

Já para o 2.º sublanço, entre o nó com a A13 (km 72+700) e o nó com a Autoestrada 23 “serão estudadas, pelo menos, intervenções associadas à criação ou reformulação de vias de aceleração e de abrandamento, nos locais onde estas não existam ou apresentem extensões insuficientes”.

“Neste âmbito, será, igualmente, analisada a necessidade de implementação de intervenções ao nível da sinalização e dos equipamentos de segurança, com vista ao aumento da capacidade e à melhoria das condições de circulação e segurança rodoviária”, refere o caderno de encargos.

À agência Lusa, o presidente da Câmara de Ansião (Leiria), Jorge Cancelinha, considerou que a publicação do concurso “representa um passo importante para o futuro do IC8”.

“Depois de anos a alertarmos para a degradação desta via e para os riscos que representa para a segurança das pessoas e para a competitividade do nosso território, é positivo verificar que o processo avança”, declarou, observando, contudo, que “este é apenas o início”.

Segundo Jorge Cancelinha, “o que as populações e os autarcas esperam é que este procedimento se traduza rapidamente em obra no terreno, com prazos claros e financiamento assegurado”.

“Continuaremos atentos e exigentes”, garantiu, realçando que “o IC8 é uma infraestrutura estratégica para o interior do país e a sua requalificação não pode continuar a ser adiada”.

O autarca de Ansião reconheceu ainda que a publicação do concurso “é um avanço, mas ainda insuficiente”, pois o “verdadeiro compromisso será medido” quando se virem “máquinas no terreno e uma intervenção efetiva que responda aos problemas de segurança e mobilidade que há muito” o município denuncia.

Também o presidente da Câmara de Pombal, Pedro Pimpão, salientou que a publicação do concurso é uma notícia muito positiva para o concelho e “toda a região Centro”, pois é “um passo importante num processo há muito aguardado e que vai ao encontro de uma reivindicação antiga dos municípios, das empresas e das populações”.

Pedro Pimpão referiu que o procedimento, “embora ainda não corresponda ao lançamento da empreitada, representa uma etapa indispensável para que a obra possa avançar”.

O autarca frisou ainda que “o IC8 é um eixo estruturante para a mobilidade regional, para a segurança rodoviária, para a competitividade” do tecido empresarial e para a coesão territorial, sustentando que “melhorar esta ligação significa aproximar pessoas, reforçar a atratividade económica e criar melhores condições para viver, trabalhar e investir”.