As empresas de transportes públicos que servem a zona de Algés, em Oeiras, vão reforçar os seus serviços entre quinta-feira e domingo para o Festival NOS Alive, evento que vai condicionar o trânsito nas imediações, que será coordenado pela PSP.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Oeiras, adiantou esta terça-feira que irá implementar uma operação especial de segurança durante os três dias do Festival NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés.

A PSP adiantou ter preparado um dispositivo policial reforçado, tendo em conta que o evento deverá reunir cerca de 60 mil pessoas por dia, “assente na prevenção, proximidade e resposta rápida, com o objetivo de garantir que o festival decorra em segurança para todos”.

A partir das 15h de quinta-feira têm início os condicionamentos à circulação automóvel e ao estacionamento nas Avenidas Brasília e Marginal, entre Algés e o Alto da Boa Viagem, assim como no Viaduto da CRIL/IC17 (Algés) e Praça D. Manuel I.

O acesso à CRIL, pela Avenida General Norton de Matos (sentido Norte/Sul), em Miraflores, Avenida Humberto Melo Pereira (cruzamento com a Rua Damião de Góis), no sentido Norte-Sul, e Avenida Ivens, no sentido Lisboa-Cascais, também vai estar condicionado segundo a PSP.

De acordo com a nota, entre as 23h e as 4h, a circulação será interrompida na via descendente da CRIL/IC17, entre o Nó de Miraflores e a rotunda junto à Avenida Brasília.

A PSP recomenda a utilização de percursos alternativos através da A5, N117/Belém e N6-3 (Alto da Boa Viagem) e apela à utilização de transportes públicos como a melhor opção para aceder ao recinto.

Assim, a Carris preparou um shuttle especial de regresso, com três destinos: Santa Apolónia (paragens em Belém, Alcântara, Santos e Cais do Sodré), Marquês de Pombal (paragem nas Amoreiras) e Oriente (paragens na Estação de Benfica e Campo Grande).

De acordo com a informação publicada no site oficial da Carris, o shuttle especial para o regresso após o festival pode ser apanhado “mesmo à saída do recinto do NOS Alive!”.

Na quinta-feira, os horários são entre as 0h e as 3h e na sexta-feira entre as 0h e as 4h.

A CP reforça também a oferta com comboios especiais e serviços dedicados para facilitar a deslocação para o festival, com o Comboio Especial Música, na madrugada de 10 e 12 de julho, entre Santa Apolónia e Porto Campanhã, a sair de Lisboa pelas 3h20.

Na madrugada de 11 de julho, o comboio entre Santa Apolónia e Campanhã sai pelas 2h45.

Já os Comboios Urbanos de Lisboa vão ser reforçados nas madrugadas dos três dias de festival: Algés a Cais do Sodré (1h45, 2h15, 2h30, 3h0, 3h30, 4h), Algés a Cascais (2h, 2h15, 2h30, 3h, 3h30, 4h) e Cais do Sodré a Algés (18h10, 18h30, 18h50, 19h10, 19h20, 19h40).

Também a ligação fluvial entre a Trafaria (Almada) e Lisboa vai ser, a partir de quinta-feira, prolongada até Pedrouços/Algés (Oeiras), num serviço hque passa a ser assegurado todos os dias da semana, anunciou a TTSL: Transtejo Soflusa.

O arranque desta nova operação fluvial Trafaria a Porto Brandão até Pedrouços/Algés coincide com o início do festival de música NOS Alive.

No site, a empresa divulgou informação sobre as ligações fluviais nas três madrugadas do festival e que irá realizar, além dos habituais horários de madrugada, carreiras extra nas ligações fluviais de Cais do Sodré a Cacilhas (3h/4h) e Terreiro do Paço ao Barreiro (3h/4h).

A PSP aconselha que os festivaleiros se desloquem para o evento “com antecedência, atendendo à elevada afluência de pessoas ao evento e aos procedimentos de segurança necessários para o acesso ao recinto”, além de verificar quais os itens proibidos que não poderão levar para o recinto do festival.

Como objetos proibidos, a PSP refere que não podem entrar bebidas alcoólicas, armas de fogo e armas brancas, objetos perigosos (canivetes, correntes metálicas, cintos e/ou pulseiras pontiagudas, etc.) ou garrafas reutilizáveis de metal.

Estão ainda impedidos de entrar objetos de vidro, latas (bebida e spray), garrafas com água com tampa acima de 500ml, selfie sticks e hastes rígidas, além de tendas, bancos, cadeiras, correntes, cordas e lanternas.

É ainda proibida a entrada de cartazes de grandes dimensões ou que contenham frases “ofensivas, discriminatórias ou relacionadas com ações extremistas”.

De acordo com a PSP, à entrada do recinto serão realizadas revistas de segurança e “todos os objetos não autorizados serão removidos”, sendo que os objetos apreendidos nas revistas “não serão devolvidos”, pelo que a PSP recomenda que não sejam transportados para o recinto.

Os participantes poderão utilizar o bengaleiro, localizado junto às bilheteiras, para guardar objetos não permitidos, mediante o pagamento de um euro.