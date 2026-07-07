O Governo apresentou esta segunda-feira o projeto-piloto Multibanco + Perto, iniciativa para garantir o acesso a serviços bancários a populações que vivem em localidades sem qualquer ponto de atendimento, que contará com 30 terminais.

O Multibanco + Perto consiste na disponibilização de Terminais de Pagamento Automáticos Digitais (SmartPOS) que permitem a realização de 90% das operações disponíveis nos Caixas Multibanco, nomeadamente a disponibilização de numerário, pagamento de serviços, carregamento de telemóveis e consultas de saldo e movimentos.

Segundo o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, há mais de mil freguesias sem serviços bancários e o grande objetivo deste projeto-piloto é ultrapassar este problema e levar o serviço Multibanco a todas as freguesias.

“Há as tradicionais caixas de Multibanco que são mais complexas, mais caras e mais exigentes e há estes serviços que é uma adaptação que tem tudo, com a exceção de emitir o dinheiro, que vai ficar nas mãos [cofres] das juntas de freguesia para o poder dar. Nesta fase inicial foram instalados 30 terminais”, explicou o governante em Tó, no concelho de Mogadouro, distrito de Bragança.

De acordo com Castro Almeida, “este projeto leva às populações do interior um serviço que lhes estava distante, o que fortalece a coesão social e territorial”.

“Este projeto-piloto prevê expandir a cobertura dos serviços para que a generalidade da população portuguesa consiga aceder aos serviços Multibanco, ou seja, que venha a abranger mais cerca de 700 mil pessoas do que as que atualmente têm esse acesso”, vincou.

As próximas disponibilizações do Multibanco + Perto estão agendadas para esta semana nas freguesias de Espírito Santo, Santana de Cambas e São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Solis e São Sebastião dos Carros, em Mértola, no distrito de Beja, e também a breve prazo será na Coriscada, no concelho da Mêda, distrito da Guarda.

O governante acrescentou ainda que o teste foi feito na aldeia de Tó, que tem menos de 200 habitantes e que foi bem recebido pela junta de freguesia.

“Isto só funciona no horário da junta de freguesia, se calhar vamos ter de pensar em alargar a hora de funcionamento para que as pessoas tenham acesso a este serviço durante mais horas”, vincou o ministro.

A iniciativa surge da colaboração entre o Ministério da Economia e da Coesão Territorial, o Banco de Portugal (BdP), a SIBS e a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE).

Segundo a tutela, a motivação para o lançamento deste serviço surge do relatório do BdP “Avaliação da Cobertura da Rede de Caixas Automáticos e Balcões de Instituições de Crédito” de 2022, que identificou 1.276 freguesias (41% do total do país) que não têm serviços bancários a menos de 5, 10 ou 15 quilómetros.

“Afeta cerca de 740 mil pessoas [aproximadamente 7% da população]. Esta privação penaliza o comércio local e obriga os residentes nestas localidades a deslocações de vários quilómetros para realizar operações financeiras básicas”, indicou o Ministério da Economia.

Já a escolha de Bragança para o lançamento da iniciativa surge da identificação como o distrito mais afetado pela falta de serviços bancários.

“Das suas 236 freguesias, apenas 25 dispõem de serviços bancários e de pagamento nas proximidades. A solução dos Terminais de Pagamento Automáticos Digitais (os SmartPOS) permite fazer 90% das operações disponibilizadas nos Caixas Multibanco, e que adicionalmente oferece maior mobilidade, permitindo inclusivamente ir ao encontro de pessoas que estão limitadas e que, por isso, não se conseguem deslocar com facilidade”, indicou.

No entanto, existem freguesias cuja solução poderá passar pela disponibilização de um Caixa Automático à população, o que resultará da avaliação feita a partir do projeto-piloto agora implementado.