Portugal Fashion. Último dia abriu com estreia de Malteza, marcou o regresso de Diogo Miranda e fechou com o manifesto de Lo Siento

Uma das características das peças da Lo Siento é o upcycling — como os paraquedas que viraram vestidos — e o uso de deadstock. Para manter a sustentabilidade, procuram uma produção mais controlada, em pequenas fábricas familiares. “Em todas as coleções que nós fazemos vamos às fábricas e vemos o que é que eles têm que já não estão a usar, ou desperdício de material, e então compramos. Às vezes as próprias fábricas cedem-nos estes tecidos, porque não estão a ser utilizados. E fazemos o que dá para fazer dentro daquela metragem ou dos quilos que nós temos disponíveis”, explica o fundador da Lo Siento. “Felizmente, nesse aspeto, também temos arranjado patrocinadores industriais que nos têm apoiado. Nesta coleção apresentámos dois casacos feitos com tecidos novos da Tintex, que são resíduos de bolas de ténis trituradas e de grãos de café.”

Mesmo assim, produzir menos não significa que haja um travão para o crescimento, e a dupla visa mercados internacionais. “Queremos começar nesta plataforma B2B, deixámos um bocado esta parte de direct to customer e estamos mais focados na parte comercial, porque é aí que nós vemos a marca no futuro”. Neste sentido, o apoio do Portugal Fashion tem sido importante — em janeiro a dupla esteve em Paris, no showroom organizado pela plataforma com designers nacionais. “Mostramos a nossa roupa e mostramos que o mercado nacional e os designers portugueses também têm o mesmo direito e a mesma visualidade que qualquer designer de outra nacionalidade. Estarmos em Paris é o culminar de um trabalho que foi feito ao longo dos anos”, explica o criador da Lo Siento, que diz que a marca mira principalmente nos Países Baixos e no mercado oriental. “Vai ser uma das nossas apostas nos próximos anos, tentar entrar nestes mercados porque acho que as nossas peças conseguem ser muito mais facilmente adquiridas lá.”

Para viver do sonho, têm um plano, e sabem que é preciso resiliência e paciência. “Como somos uma marca a começar não temos o mesmo investimento nem o mesmo fundo de maneio que têm outras marcas mais estabelecidas. Isso é o nosso sonho. São anos de poupanças que nós vamos gastando. É um trabalho que é um bocado fantasma. As pessoas veem o processo final e a coleção, mas não veem quantas pessoas estão por trás disto”, diz João Pereira. “Eu e o Zé falamos todos os dias, nós temos uma relação de amizade muito próxima e estamos sempre a dizer: ‘Vai ser a última coleção, temos que dar tudo’, e depois arranjamos sempre forma de fazer a próxima acontecer. Porque lá está, o mercado português, infelizmente, não tem a mesma possibilidade de compra que têm outros mercados internacionais”, desabafa o criador. “Temos que insistir com os clientes e com as pessoas que nos rodeiam sobre a ideia de preferir gastar dinheiro numa peça que seja boa e única, uma vez, do que comprar em massa. E apoiar os artistas e criadores locais.”

Joana Maltez estreia com Malteza e Diogo Miranda regressa com A Line

A Malteza abriu a passerelle no último dia de Portugal Fashion com um jogo de xadrez — sobre as ombreiras dos casacos esculturais, nos formatos das mangas, em gravatas e carteiras, nos padrões das malhas e nas cores das camisas, pretas e brancas. Joana Maltez foi às lágrimas no cumprimento final, emocionada com a presença da mãe, Maria dos Anjos, a responsável por todas as peças de croché da coleção. “Era uma referência para mim já há muito tempo; sempre a vi a fazer e falei-lhe: ‘mãe, olha, por favor, vamos partilhar este momento as duas'”, disse aos jornalistas. “Uma coisa é quando nos apresentamos em concurso e estamos a dividir o palco com outros designers. Outra coisa, completamente diferente, é quando é o nosso nome a ser reconhecido e as pessoas veem-nos pela nossa marca. Por isso deixou-me extremamente feliz”, desabafa a designer de 34 anos, que participou no Bloom em 2021, no Sangue Novo da ModaLisboa em 2022, e já apresentou uma coleção em 2023 na semana da moda da Tunísia.