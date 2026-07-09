A Câmara Municipal do Porto entregou na manhã desta quinta-feira medalhas de mérito e honra a dezenas de figuras e duas entidades. “Ao distinguir estes percursos, o Porto reconhece – mais do que mérito individual ou institucional – formas concretas de viver a cidade, de servir a comunidade e de renovar a identidade portuense”, reconheceu o Presidente da autarquia, que deixou fortes elogios a Rui Moreira, seu antecessor.

“Rui Moreira deu expressão política a uma forma muito portuense de estar na vida pública: livre, frontal e inconformada. Defendeu o Porto com voz própria. Fê-lo muitas vezes com firmeza, sempre com a convicção de quem sabe que esta cidade tem uma identidade singular, interesses legítimos e uma palavra própria a afirmar-se no país”, disse Pedro Duarte sobre o autarca que liderou o município entre 2013 e 2025, e que foi um dos mais aplaudidos da cerimónia.

Apesar de reconhecer obras feitas — na recuperação do Mercado do Bolhão, a reabertura do Batalha Centro de Cinema ou o projeto do antigo Matadouro — o autarca destaca que o legado do antigo presidente da Câmara “é muito maior do que as obras”. “É visível, sobretudo, na afirmação do Porto, no reforço da sua autoestima e na projeção, dentro e fora do país, de uma cidade mais confiante no seu valor e mais orgulhosa da sua diferença”.

Reconhecendo o peso que acarreta a sucessão como responsável pelos destinos da autarquia, Pedro Duarte elogiou também Nuno Cardoso, que foi presidente da Câmara entre 1999 e 2001, em substituição de Fernando Gomes. “Pensou a cidade, planeou a cidade e ajudou a prepará-la para alguns dos seus momentos mais importantes de transformação. E, acima de tudo, permaneceu ligado ao Porto com uma dedicação determinada, discreta e constante”, acrescentou, sobre o engenheiro que foi também seu adversário na última corrida autárquica.

A cerimónia encheu o Salão Nobre do edifício da Câmara, com familiares dos homenageados e a presença dos vereadores autárquicos. No entanto, não contou com a presença do Presidente do FC Porto, André Villas-Boas, que também deveria receber a medalha de mérito. Tal como ele, também Cláudia Oliveira, atleta de boccia do clube, que não conseguiu estar presente, será homenageada numa data posterior, ainda por agendar.

Os antecessores de Pedro Duarte foram dois dos três merecedores da medalha municipal de honra. Além dos políticos, também Sebastião Feyo de Azevedo mereceu essa distinção. Sobre o antigo reitor da Universidade do Porto e antigo Presidente da Assembleia Municipal, o autarca destacou a “marca na universidade, na engenharia e na ciência”.

Antes de se focar nos homenageados com a medalha municipal de honra, Pedro Duarte elogiou o “conjunto de nomes notáveis” que formam um “mapa” da cidade, dada a abrangência de áreas a que pertencem os medalhados — saúde, educação, história, cultura, desporto, economia, justiça e solidariedade social.

“Comecei esta minha intervenção por afirmar que esta lista era um mapa do Porto. Um mapa que vós, os medalhados, não vos limitastes a percorrer, mas ajudastes a desenhar. E é graças a vós – e a tudo o que representais – que a cidade, ao fim de mais de novecentos anos, continua a saber para onde vai”, rematou.

Nesta sessão solene foram distribuídas medalhas municipais de “bons serviços”, medalhas municipais de “mérito, a título póstumo”, medalhas municipais de mérito e medalhas municipais de honra.

A última foi recebida apenas pelos ex-autarcas Rui Moreira e Nuno Cardoso, e ainda por Sebastião Feyo de Azevedo. Por sua vez, Lucinda Oliveira (trabalhadora municipal) foi a única a receber a medalha municipal de bons serviços, enquanto Paulo Mendo (ex-ministro da Saúde), José Matos Fernandes (ex-juiz conselheiro), Eurico Figueiredo (dirigente socialista e ex-diretor do ICBAS), Jorge Costa (ex-capitão do FC Porto) e Sérgio Fernandez (arquiteto) receberam a medalha municipal de mérito a título póstumo.

“Estes homenageados recordam-nos que uma vida pode continuar a servir mesmo depois de terminada. Continua a servir pelo exemplo, pela obra e pela inspiração que deixa aos outros. Aos familiares e próximos que hoje recebem estas distinções, deixo uma palavra de particular respeito e gratidão. Sabemos que nenhuma medalha substitui a presença de quem partiu. Mas sabemos também que o reconhecimento público é uma forma de preservar a memória e de dizer, em nome da cidade, que esses percursos continuam connosco”, destacou Pedro Duarte sobre os homenageados a título póstumo.

A medalha municipal de mérito foi distribuída a duas instituições — Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental do Porto e a Casa Januário — e quase 20 personalidades: Adalberto Neiva de Oliveira; Patrícia Henriques; António Tavares; António Sousa Pereira; Elisa Ferreira; Eva Xavier; Gaspar Martins Pereira; José Pinto; José Manuel Pavão; Luís Alves; Manuel Fontes de Carvalho; Maria de Belém; Carmo Themudo; Elvira Leite; Maria José Carvalho; Regina Guimarães; Rui Loza.