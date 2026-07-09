“George Washington”

Produzido pelos Angel Studios (O Som da Liberdade) e realizado por Jon Erwin, George Washington é um épico histórico e assumidamente patriótico sobre a juventude do primeiro presidente dos EUA (o título original do filme é Young Washington), destacando a sua carreira militar, que o levaria a combater pela independência do seu país e até ao posto de general. William Franklyn-Miller interpreta Washington desde os 12 anos, na sua Virginia natal, até ser promovido a coronel e a comandar o Regimento da Virginia, em 1755. O elenco de George Washington conta ainda com nomes como Sir Ben Kingsley, Mary-Louise Parker, Kelsey Grammer e Andy Serkis.

“Vaiana”

A Walt Disney continua na sua senda de produzir versões de imagem real e com atores (e também muitos efeitos especiais digitais), de sucessos da animação do estúdio. Este Vaiana chega uma década depois da longa-metragem animada homónima (que entretanto já teve uma continuação, em 2024), assinada pela dupla John Musker/Ron Clements. Realizado por Thomas Kail, o novo Vaiana reproduz fielmente a história do desenho animado de 2016, mas enquanto Dwayne Johnson retoma o papel do semi-deus Maui (e é também um dos produtores), Auliʻi Cravalho, que interpretou Vaiana, a heroína desta aventura fantástica e musical, é aqui substituída por Catherine Laga’aia.

“O Convite”

Olivia Wilde realiza e interpreta um dos principais papéis deste remake americano do filme Sentimental, do espanhol Cesc Gay (2020), por sua vez baseado numa peça de teatro de sua autoria, que também já teve versões para cinema noutros países. Wilde e Seth Rogen são um casal cujo matrimónio atravessa uma crise, e que convida para jantar um outro par de vizinhos que estão juntos mas não casados, interpretados por Edward Norton e Penélope Cruz, e têm uma vida sexual tão ativa, que todo o prédio os ouve. O Convite foi escolhido como filme da semana pelo Observador e pode ler a crítica aqui.