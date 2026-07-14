A princesa herdeira da Noruega recebeu alta do hospital Rikshospitalet depois do transplante de pulmão ao qual foi submetida em meados de junho, comunicou a Casa Real na manhã desta terça-feira — no mesmo dia em que Marius Borg Høiby, filho de Mette-Marit, deve regressar a casa com pulseira eletrónica, depois da decisão do Tribunal de Oslo que permite que o enteado de Haakon cumpra pena domiciliária. Høiby foi condenado em junho a quatro anos de prisão por um total de 34 crimes.

“Sua Alteza Real a Princesa Herdeira Mette-Marit recebeu alta do Hospital Nacional, após o transplante de pulmão”, diz o comunicado enviado às redações esta manhã, que inclui declarações do médico responsável pelo caso. A saúde da princesa está “boa, considerando as circunstâncias”, diz Are Holm, chefe do departamento de pneumologia do Rikshospitalet.

Mette-Marit deve passar por um período de reabilitação de seis meses, em que vai ser submetida a fisioterapia pulmonar e a um “acompanhamento rigoroso para detetar possíveis complicações, como rejeição e infeções“, informa ainda o médico. “Num bom curso de tratamento, geralmente leva cerca de um ano para que a condição entre numa fase mais estável“, assinala ainda Are Holm.

Durante este período a princesa não deve desempenhar nenhuma função oficial, informa ainda a Casa Real. Já o príncipe Haakon vai manter a agenda oficial, mas “fará os arranjos necessários para poder estar com a princesa herdeira.” “É um grande alívio ter a Princesa Herdeira de volta a casa, vinda do hospital. Estamos todos muito felizes que a primeira fase tenha corrido tão bem. Também estamos incrivelmente impressionados com o Hospital Nacional de Oslo. Embora saibamos que temos um longo caminho de recuperação pela frente e que podem surgir complicações, é muito gratificante termos chegado até aqui”, disse Haakon.

Marius Borg Høiby mais perto da mãe

O anúncio da alta vem um dia depois de Marius Borg Høiby ter ouvido a decisão judicial acerca do seu pedido para cumprir pena em casa. O tribunal concordou que ainda existe risco de reincidência e, por isso, acredita que Høiby deva permanecer sob custódia por mais quatro semanas — mas concordou que o filho de Mette-Marit poderia ficar na casa da mãe, em Skaugum, a usar uma pulseira eletrónica.

O enteado do príncipe Haakon da Noruega está em prisão preventiva desde o início de fevereiro, quando começou o julgamento, e desde meados de junho que está na prisão de segurança máxima de Ila, devido às obras de remodelação que já estavam previstas para a prisão de Oslo. A sua transferência para Skaugum ficou definida para a tarde desta terça-feira, depois de o Ministério Público desistir de apresentar um recurso contra a decisão.

De acordo com o que a assessora de imprensa da Casa Real, Guri Varpe, respondeu ao jornal norueguês VG, “Marius Borg Høiby viverá numa residência da sua propriedade em Semsveien (onde fica o palácio dos príncipes herdeiros). O príncipe herdeiro e a princesa desejam auxiliá-lo nesta fase”, assinala, sobre a detenção. A decisão, entretanto, não é definitiva, já que a defesa de Høiby apelou da sentença, um recurso que ainda deve ser julgado, num caso que só se prevê chegar ao fim em 2027.

“Viver com fibrose pulmonar não é para os fracos de coração”

“Estou profundamente grata”, assinalou Mette-Marit, no comunicado, agradecendo em primeiro lugar “a todos os que optam pela doação de órgãos”. “Isso deu-me o dom da vida, e as palavras não são suficientes para descrever o quão grata e humilde me sinto por isso.”

A princesa deixa ainda um agradecimento “a todos os que me acompanharam nesta longa jornada. A minha família, os médicos, os cirurgiões, os enfermeiros, os fisioterapeutas e os demais profissionais da saúde, e todos os outros que contribuem de forma insubstituível para o sistema de saúde norueguês todos os dias.”

A mulher de Haakon dedica ainda “um abraço especial” para “as minhas amigas com fibrose pulmonar. Vocês têm sido excecionais durante uma das fases mais desafiadoras da vida. Viver com fibrose pulmonar não é para os fracos de coração, e não passa um dia sem que eu pense em como vocês são fortes.” Por fim, Mette-Marit fala ao povo norueguês: “Agradeço imensamente o cuidado que recebi durante a minha doença de tantas pessoas em toda a Noruega. Isso deu-me forças quando mais precisei. Muito obrigada.”

A alta é anunciada mais de uma semana depois de a família real divulgar uma fotografia de Mette-Marit a celebrar a vitória da Noruega sobre o Brasil, nos oitavos de final do Mundial de Futebol, a partir do sofá de casa, no Palácio de Skaugum. Na altura, a Casa Real reforçou à imprensa norueguesa que a princesa ainda não tinha recebido alta hospitalar.

Artigo atualizado às 10h40 com a informação de que Marius Borg Høiby será transferido para prisão domiciliária

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