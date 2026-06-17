A casa real norueguesa anunciou, na manhã desta quarta-feira, que a princesa herdeira foi submetida a um transplante de pulmão bem-sucedido no Hospital Nacional de Oslo (Rikshospitalet). Mette-Marit deverá ficar internada no hospital Rikshospitalet “por algumas semanas”, de acordo com o comunicado oficial.

A notícia da operação surge 12 dias após ter sido comunicado publicamente que a princesa Mette-Marit tinha sido incluída na lista de espera para o transplante de pulmão.

“O transplante de pulmão tem sido bem-sucedido até ao momento”, afirmou Arnt Fiane, chefe do departamento de cirurgia torácica do Rikshospitalet, no comunicado oficial, aproveitando para agradecer a toda a equipa envolvida no planeamento e na execução da cirurgia.

Segundo Are Holm, chefe do Departamento de Pneumologia do hospital, o período de internamento é um procedimento padrão que visa ajustar a medicação e monitorizar eventuais complicações. A casa real informa ainda que a próxima atualização sobre o estado de saúde da princesa só será feita após a alta hospitalar.

Devido à situação, o príncipe herdeiro Haakon irá fazer ajustes na sua agenda oficial para acompanhar a mulher durante este período.

“O príncipe herdeiro e a princesa gostariam de agradecer as suas calorosas e gentis saudações recentes. A sua consideração significa muito nesta situação difícil em que se encontram”, conclui a nota oficial.

A diretora de comunicação da Casa Real, Guri Varpe, explicou que a data exata da operação não pode ser revelada. Segundo Varpe, a legislação do país proíbe estritamente a divulgação de detalhes que permitam estabelecer qualquer ligação ou identificar o dador e o recetor de um órgão.

O Tribunal da Relação de Oslo rejeitou, na terça-feira, o pedido de libertação imediata de Marius Borg Høiby, mantendo o filho da princesa herdeira da Noruega detido. A defesa de Marius — condenado na segunda-feira a quatro anos de prisão efetiva pela prática de 34 crimes, entre os quais duas violações — havia solicitado a sua saída para que este pudesse acompanhar a mãe, Mette-Marit, que aguardava o transplante.

No início deste mês, a lista de espera para transplantes de pulmão na Noruega contava com oito pessoas, segundo dados da Fundação para Doação de Órgãos divulgados pelo jornal VG.

(Notícia atualizada às 9h40 com mais informações)