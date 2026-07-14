O Observador voltou a liderar a tabela de ouvintes semanais de podcasts em Portugal. Foram 257.525 ouvintes por semana, em junho, mais 8 mil do que a Renascença, que ocupa a segunda posição.

Os dados do ranking nacional de podcasts mostram uma inversão, no caso dos downloads. Nessa tabela, o Observador ocupa agora a segunda posição (2.330.744 downloads), atrás da Renascença (2.487.460 downloads) e à frente do Expresso (1.389.008 downloads), da SIC Notícias (1.210.135 downloads) e da Rádio Comercial (1.177.066 downloads).

No top 30 dos podcasts mais ouvidos em junho, o Observador ocupa nove posições. A História do Dia foi o nono mais ouvido, com 185.200 downloads. Essa lista inclui ainda o Contra-Corrente, E o Resto é História, Gabinete de Guerra, E o vencedor é, O Escândalo que Destruiu a Seleção, O Bom, o Mau e o Vilão, Noticiário e o Ideias Feitas.

Veja aqui o top dos 100 podcasts mais ouvidos em junho: