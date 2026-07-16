Afinal, caberá às escolas decidir se o acesso de cada aluno à sua prova digitalizada será dado através de um requerimento interposto pelo próprio ou se esse acesso será dado a todos os alunos sem necessidade de pedido. O esclarecimento foi prestado pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação ao Observador, no seguimento das sessões que o EduQA fez com os diretores das escolas sobre esse acesso.

“Os alunos vão ter acesso à sua prova digitalizada em PDF, através das escolas. Esse envio pode ser por iniciativa da escola ou a pedido do aluno, conforme se explicou na segunda sessão informativa do EduQA hoje realizada, às 16h00. A mesma informação será explicitada no envio que o EduQA fará às escolas, com o guião de utilização da plataforma”, indica o MECI em resposta ao Observador.

Contudo, na primeira sessão do EduQA, ocorrida às 14h30 desta quinta-feira, foi indicado aos diretores que o acesso à prova digitalizada teria de ser através de um requerimento de cada aluno, o que entupiria as secretarias escolares. “Estava convencido de que enviaríamos para todos”, afirmou o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima, após a primeira sessão.

As primeiras informações do EduQA contrariavam as expectativas criadas pelo anúncio do ministro da Educação que, a 6 de julho, anunciou que os alunos dos 11.º e 12.º anos teriam acesso aos exames realizados este ano e à respetiva classificação, sem necessidade de solicitarem a consulta da prova.

Na altura, Fernando Alexandre explicou que todos os alunos iriam receber um link de acesso às provas, medida que não estava inicialmente prevista e foi anunciada como uma novidade para garantir “a confiança” no processo de avaliação externa, considerando os constrangimentos registados.

Segundo Filinto Lima, a tutela vai disponibilizar uma plataforma eletrónica onde as escolas poderão carregar os exames nacionais em formato digital e associar a cada um o endereço eletrónico do encarregado de educação.

A forma como esta plataforma funciona será explicitada no guião de utilização a enviar pelo Ministério da Educação, e que ainda não chegou às escolas. Contudo, uma coisa é certa: se as escolas entenderem dar acesso a todos os alunos à sua prova, podem fazê-lo. Caberá aos estabelecimentos de ensino carregar os exames nacionais em formato digital, e associar a cada um o endereço eletrónico do encarregado de educação, explicou Filinto Lima após a primeira sessão de esclarecimento.

*Notícia atualizada às 19h45 com o esclarecimento do Ministério da Educação