Afinal, caberá às escolas decidir se o acesso de cada aluno à sua prova digitalizada será dado através de um requerimento interposto pelo próprio ou se esse acesso será dado a todos os alunos sem necessidade de pedido. O esclarecimento foi prestado pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação ao Observador, no seguimento das sessões que o EduQA fez com os diretores das escolas sobre esse acesso.
“Os alunos vão ter acesso à sua prova digitalizada em PDF, através das escolas. Esse envio pode ser por iniciativa da escola ou a pedido do aluno, conforme se explicou na segunda sessão informativa do EduQA hoje realizada, às 16h00. A mesma informação será explicitada no envio que o EduQA fará às escolas, com o guião de utilização da plataforma”, indica o MECI em resposta ao Observador.
Contudo, na primeira sessão do EduQA, ocorrida às 14h30 desta quinta-feira, foi indicado aos diretores que o acesso à prova digitalizada teria de ser através de um requerimento de cada aluno, o que entupiria as secretarias escolares. “Estava convencido de que enviaríamos para todos”, afirmou o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima, após a primeira sessão.
As primeiras informações do EduQA contrariavam as expectativas criadas pelo anúncio do ministro da Educação que, a 6 de julho, anunciou que os alunos dos 11.º e 12.º anos teriam acesso aos exames realizados este ano e à respetiva classificação, sem necessidade de solicitarem a consulta da prova.
Na altura, Fernando Alexandre explicou que todos os alunos iriam receber um link de acesso às provas, medida que não estava inicialmente prevista e foi anunciada como uma novidade para garantir “a confiança” no processo de avaliação externa, considerando os constrangimentos registados.
Professores passaram noite a corrigir itens dos exames nacionais, diz Fenprof. Ministério criou situação de “caos”
Segundo Filinto Lima, a tutela vai disponibilizar uma plataforma eletrónica onde as escolas poderão carregar os exames nacionais em formato digital e associar a cada um o endereço eletrónico do encarregado de educação.
A forma como esta plataforma funciona será explicitada no guião de utilização a enviar pelo Ministério da Educação, e que ainda não chegou às escolas. Contudo, uma coisa é certa: se as escolas entenderem dar acesso a todos os alunos à sua prova, podem fazê-lo. Caberá aos estabelecimentos de ensino carregar os exames nacionais em formato digital, e associar a cada um o endereço eletrónico do encarregado de educação, explicou Filinto Lima após a primeira sessão de esclarecimento.
*Notícia atualizada às 19h45 com o esclarecimento do Ministério da Educação
[Um poderoso empresário concorre à Câmara de Lisboa e vai fazer tudo para ganhar as eleições, ao mesmo tempo que vive um drama familiar: o filho foi raptado e está desaparecido há quase um mês. Onde está afinal José Valbom? “O Candidato Perfeito” é o novo podcast de ficção do Observador, em parceria com a Coyote Vadio, e é a continuação da história de “O Zé faz 25”. Conta com as vozes de José Raposo, Tiago Teotónio Pereira, Madalena Almeida, Vera Moura, Paulo Calatré, Susana Brandão, Sara Matos, Fábio Baptista, Pedro Laginha e Carla Andrino. Pode ouvir o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no YouTube.]