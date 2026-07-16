Vários municípios da região de Coimbra lamentaram esta quinta-feira a falta de critérios da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para contratos-programa para apoiar intervenções em linhas de água em concelhos afetados pela tempestade Kristin.

Durante o conselho intermunicipal da Região de Coimbra, que decorreu esta quinta-feira na Lousã, o presidente da Câmara de Góis, Rui Sampaio, realçou que o município avançou com recursos próprios para assegurar intervenções em três praias fluviais do concelho, antes da época balnear, para reduzir os impactos da passagem da Kristin por aquele território atravessado pelo rio Ceira.

“Tivemos o presidente da APA para nos dar alguns esclarecimentos e perceber os critérios para atribuir contratos-programa. Não percebi qual foi o critério e o presidente também não conseguiu esclarecer”, disse.

No caso de Góis (distrito de Coimbra), Rui Sampaio entende que “está a ser lesado e não está a ser tratado de forma igual“, dando o exemplo do concelho vizinho de Pedrógão Grande (distrito de Leiria), que já tem um contrato-programa de cerca de 400 mil euros.

“Não admito este tipo de tratamento. Acho que devemos ser todos tratados da mesma maneira”, disse, lamentando que ficou sem respostas às várias interpelações que fez junto da ministra do Ambiente.

Também o presidente da Câmara de Oliveira do Hospital (Coimbra), Francisco Rolo, criticou a ausência de critérios claros, referindo que a reabilitação que o município fez no rio Alva, de cerca de 147 mil euros, foi até agora suportada integralmente pela autarquia.

“Peço equidade e igual acesso a todos os municípios”, vincou.

Penacova (Coimbra) conseguiu assegurar financiamento para as intervenções que fez nas praias fluviais, mas as obras tiveram de avançar com recurso ao orçamento municipal, disse o presidente da Câmara, Álvaro Coimbra, notando que foi necessária “muita insistência e chamadas”.

“Há uma desigualdade gritante”, protestou.

Já a presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, manifestou “total solidariedade” com as autarquias afetadas, mostrando-se ainda disponível para dar nota do problema junto da ministra do Ambiente e do presidente da APA, que foram recentemente homenageados pelo município, no Dia da Cidade, pelo trabalho e apoio prestados aquando das cheias do Mondego este ano.