A praia do Areínho, em Ovar, está interditada a banhos devido à deteção de água contaminada nessa zona balnear, informou esta quinta-feira a autarquia local.

Segundo a câmara do distrito de Aveiro, a situação resulta da mais recente análise às águas da praia em causa, onde os testes efetuados revelaram contaminação microbiológica pela bactéria Escherichia coli.

“Esta situação anormal poderá estar relacionada com eventuais descargas ilegais de resíduos orgânicos, encontrando-se esta hipótese em verificação pelas entidades competentes”, adianta a Câmara de Ovar.

A interdição manter-se-á em vigor “até que novas análises confirmem o restabelecimento das condições de segurança para a prática balnear”, pelo que, até lá, a autarquia apela “ao cumprimento da sinalização existente no local” e recomenda que a população evite contacto com a água.