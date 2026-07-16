“O Canto das Árvores Esquecidas”

Depois do sucesso (à sua escala) de Tudo o que Imaginamos como Luz, de Payal Kapadia, é natural que vão aparecendo nos cinemas mais filmes de novos cineastas indianos. É o caso de O Canto das Árvores Esquecidas, primeira longa-metragem da realizadora Anuparna Roy, sobre duas colegas de apartamento em Mumbai, Thooya, aspirante a atriz e que se prostitui discretamente, e Sweetha, funcionária de um call center. Roy explora as frustrações e as aspirações profissionais e sentimentais de ambas, e apesar de ter apenas 80 minutos de duração, O Canto das Árvores Esquecidas é um filme mortiço, com a espessura dramática, emocional e cinematográfica de uma folha de papel vegetal, e o respetivo interesse.

“Rosebush Pruning”

O brasileiro Karim Ainouz (O Céu de Suely, A Vida Invisível, Motel Destino) assina, em Rosebush Pruning, uma nova versão de I Pugni in Tasca (1965), a primeira realização de Marco Bellochio, transferindo a ação de Itália para uma opulenta moradia na Catalunha. Os irmãos Jack, Ed, Anna e Robert vivem ali isolados, sustentados por uma fortuna herdada e afastados das exigências do pai cego. Procuram amor e validação entre si, e nas roupas de designer. Quando o mais velho anuncia que vai viver com a namorada, tudo começa a desfazer-se e a verdade sobre a morte da mãe vai vir à tona. Interpretações de Tracy Letts, Riley Keough, Jamie Bell, Elle Fanning, Lucas Gage, Elena Anaya e Pamela Anderson.

“A Odisseia”

A mais recente versão cinematográfica do poema épico de Homero foi realizada em IMAX por Christopher Nolan e vem carregada de controvérsia, muito em especial devido a um elenco que inclui atores étnicos. Nolan eliminou alguns dos episódios mais importantes da narrativa, conservando outros, e optou por uma narração “quebrada”, cheia de flashbacks, e que se demora bastante tempo na Guerra de Troia. Matt Damon interpreta Ulisses, Anne Hathaway é Penélope, Tom Holland personifica Telémaco e Robert Pattinson é Antínoo. Participam também Lupita Nyong’o, Zendaya, Elliot Page e John Leguizamo. A Odisseia foi escolhido como filme da semana pelo Observador e pode ler a crítica aqui.