O incêndio que deflagrou na terça-feira em Valpaços e atingiu o concelho de Mirandela causou danos em pelo menos 21 casas, oito de primeira ou segunda habitação, e fez cinco feridos, adiantou, esta quarta-feira, à Lusa fonte da Proteção Civil.

Num balanço pelas 23h20, fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicou que devido ao incêndio três bombeiros e um GNR sofreram ferimentos leves, bem como um civil.

No concelho de Valpaços, na localidade de Gorgoço, o fogo atingiu oito casas devolutas e três casas de primeira habitação.

Em Santa Valha, cinco casas devolutas, duas de primeira habitação, duas de segunda habitação e um armazém agrícola foram atingidos pelo incêndio que deflagrou durante a tarde de segunda-feira.

Ainda segundo a fonte da ANEPC, no Cabeço uma casa de primeira habitação ardeu, deixando três desalojados, enquanto em Vilarandelo, duas indústrias, sucatas de automóveis, foram atingidas pelo fogo.

Pelas 23h20 de hoje, estavam 638 operacionais no terreno, com o apoio de 206 meios terrestres, mas havia reforços a caminho, detalhou ainda.

“As frentes mais preocupantes seguem na direção de Sonim e Barreiros (Valpaços). Prosseguem ações de combate, para proteção de habitações e estabilização de zonas que já se encontram extintas”, explicou também.

O fogo entrou no concelho de Mirandela, obrigando moradores da localidade de Vale de Telhas a serem retirados de casa.

O comandante sub-regional das Terras de Trás-os-Montes, Noel Afonso, adiantou à Lusa pelas 23h00 que as autoridades esperavam uma “noite de muito trabalho pela frente”.

Noel Afonso explicou que o fogo já não tinha a mesma intensidade com que entrou no concelho de Mirandela, distrito de Bragança, com o vento a diminuir, esperando ser possível aproveitar as “condições mais favoráveis durante a noite”.

A mesma fonte indicou que não tinha registo de novas ocorrências, relacionadas com a retirada de moradores das suas casas, danos em infraestruturas ou feridos.

A Estrada Nacional (EN) 315, que liga as aldeias de Bouça e Vale Telhas, no concelho de Mirandela, e que esteve cortada devido ao fogo, já foi reaberta, acrescentou Noel Afonso.