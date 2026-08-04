Como já é tradição, a 4 de agosto a família real espanhola abre os portões do Palácio de Marivent numa espécie de pontapé inicial na temporada de verão da sociedade balear. Felipe VI e Letizia fazem-se acompanhar das filhas, Leonor e Sofía, que tal como no ano passado, chegaram de braços dados à avó, a Rainha Sofía — que terá reencontrado Juan Carlos I há poucos dias em Maiorca.

Foi pelas 21h, numa noite de 30 graus, e a poucos minutos do pôr do sol, que os jardins do palácio se transformaram num espaço para a receção de cerca de 600 pessoas. O momento dos cumprimentos é um dos mais tradicionais da noite, quando a família real costuma saudar individualmente os vários convidados, entre autoridades e membros de instituições estatais, assim como representantes dos setores empresariais ou figuras públicas.

Para a ocasião, a família apostou na cor. Felipe VI optou mais uma vez por uma camisa de linho, mas num tom azul escuro. Com os cabelos ondulados, Leonor escolheu peças da marca sustentável de Barcelona Thinking Mu — um top e uma saia em tons de azul e amarelo que custam cerca de 240 euros. A infanta Sofía seguiu a mesma tendência em rosa e roxo, num vestido da italiana Momoní que está em saldos, por 278 euros na loja oficial.

As irmãs acompanharam a avó, que também trouxe um vestido colorido, um florido em tons de rosa escuro e vinho, que combinou com medalhões dourados. A Rainha Letizia, por sua vez, fugiu às cores, assim como já tinha feito no ano passado, optando por um vestido branco mais sóbrio.

Foi há um ano que Leonor e Sofía se estrearam na receção em Marivent. Desde então, as duas têm sido presença frequente nos eventos oficiais da família real, e a infanta fez recentemente o seu primeiro discurso numa entrega de prémios, tendo o apoio dos pais e da irmã da plateia. Já Leonor concluiu a sua formação militar este ano, e em breve deve ingressar no curso de Ciências Políticas na Universidade Carlos III, em Madrid.