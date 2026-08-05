Um projeto desenvolvido na Escola Básica de Rates, na Póvoa de Varzim, que desafia crianças a combater o desperdício e a adotar hábitos mais sustentáveis, foi distinguido pelo Pacto Climático Europeu como o vencedor português do concurso ‘Pact2School Challenge’.

A iniciativa, apelidada “Super Guardiões do Planeta”, promovida pela embaixadora do Pacto Climático Europeu Ana Milhazes, foi escolhida entre os projetos nacionais participantes e integra um conjunto de 15 iniciativas premiadas em vários países da União Europeia, numa campanha que envolveu 112 sessões de sensibilização em 22 países.

O projeto procura aproximar os alunos de temas como a biodiversidade, o desperdício alimentar, a poluição dos oceanos e a gestão de resíduos, incentivando-os a assumir um papel ativo na proteção do ambiente.

“O objetivo do ‘Super Guardiões do Planeta’ é que as crianças deixem de ser espectadoras e se transformem em agentes de mudança”, explicou Ana Milhazes.

Em vez de uma abordagem expositiva, a iniciativa recorreu à narrativa de histórias, ao trabalho em equipa e à reutilização de materiais.

Durante a sessão realizada, os 22 alunos do 3.º ano da Escola Básica de Rates foram desafiados a criar personagens capazes de proteger o planeta do desperdício, construídas com materiais recolhidos na natureza e reutilizados.

“Quando são desafiadas a imaginar, criar e apresentar as suas próprias soluções, envolvem-se muito mais e percebem que também podem fazer parte da mudança”, referiu a responsável pelo projeto.

Para Vera Moreira, professora da turma, a distinção surge na sequência de um trabalho que já vinha sendo desenvolvido na escola.

“As crianças estavam bastante motivadas. Elas próprias já começam a ter essa sensibilidade e conseguimos perceber isso nas propostas que apresentaram”, afirmou.

Segundo a docente, os alunos participaram na recolha de galhos, folhas, pedras e outros elementos naturais, que depois utilizaram para construir os “Guardiões da Natureza“, personagens criadas com uma perspetiva de proteção ambiental.

“Nós falamos muitas vezes que não há um planeta B. Eles compreendem muito bem esse conceito, sabem que o planeta é a nossa casa e dizem muitas vezes que temos de o proteger”, contou.

A professora acredita que esse trabalho ultrapassa o espaço escolar.

“Eu consigo ver nas ações deles no dia a dia que estão sensibilizados para estas questões e tentam levar essa mensagem para casa. Nem sempre é fácil mudar rotinas, mas acreditamos que as próprias crianças têm um importante papel educativo”, sustentou.

O prémio, no valor de 1.000 euros, será entregue à Escola Básica de Rates e investido em novos equipamentos e materiais para reforçar as práticas de sustentabilidade já existentes, entre elas a compostagem, a melhoria da separação de resíduos, a redução do uso de plásticos descartáveis e a reutilização de materiais nas atividades letivas.