1971. José Mário Branco e a revolução da canção portuguesa gerada a partir de Paris

A comoção do “La Chanson de Combat Portugaise” é um momento-chave da nossa história, a meses da revolução musical de 1971 que, a partir de Paris, qual Tomada da Bastilha, é encabeçada por José Mário Branco em três álbuns pilares da canção portuguesa: Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades de José Mário Branco, Cantigas do Maio de José Afonso e Sobreviventes de Sérgio Godinho. Mas a algazarra daquela noite não era novidade para os fregueses do Maison de la Mutualité, um dos santuários da esquerda parisiense. Em 1971, por exemplo, Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre lideram no Mutualité um comício de apoio ao jornal maoista La Cause du peuple, declarado proibido de circular pelo Ministro do Interior francês; e Léo Ferré descreve neste palco o Ministro como “canaille” e incita à revolução: “Comme si je vous disais d’aller tous ensemble faire la révolution”:

A extrema-esquerda parisiense estava, sobretudo desde as agitações do Maio de 68, a ferro e fogo com as instituições francesas, uma atitude de confronto que influencia diretamente os exilados portugueses. O jornal português O Comunista, editado em Paris, decreta há exatos 50 anos: “A violência é uma necessidade constante do processo revolucionário”. A multidão de refratários e desertores combatia a Guerra Colonial com as armas que dispunha — conversas de café, panfletos e cantorias — a mais de 10 mil quilómetros da frente de batalha. É neste turbilhão revolucionário que José Mário Branco, diante da desolação da guerra, da impotência do exílio, declara uma insurreição mais duradoura: a mudança irreversível na música popular portuguesa.

“Mas se tudo o mundo é composto de mudança,

Troquemo-lhes as voltas que ainda o dia é uma criança”

“Atravessei a fronteira a pé, sem passaporte, sem documentação, completamente ilegal”

O pretexto eram compras em Vigo, uma viagem do Porto à Galiza, e ninguém estranhou o súbito interesse de José Mário Branco, sentado atrás do Renault 4L, em caramelos e derivados. Aos 21 anos, debaixo do tiquetaque do serviço militar, José Mário Branco desaparece da vista da família da namorada, Isabel Alves Costa, sem qualquer explicação, e caminha decidido para o aeroporto, com um par de meias, cuecas e um livro de José Gomes Ferreira. Luis Cília não teve a mesma sorte: a única boleia disponível era um desertor da Guerra Colonial. “Passamos a fronteira clandestinamente, com ajuda de pessoas em Portalegre, um pastor português chamado Casado”, lembra o músico, que chega a Paris com 300 francos no bolso. “Quando fiz 21 anos tomei a decisão que não ia fazer a tropa. Por questão de consciência, não podia fazer aquela guerra”.

Em 1971, o ex-sacerdote Francisco Fanhais era um alvo a abater pela Secretaria de Estado e da Informação e Turismo, impedido de cantar, de trabalhar e suspenso da Igreja Católica. Na mesma altura, a contragosto, José Afonso tinha de voltar a Paris depois do concerto tumultuoso no Mutualité, afinal havia um álbum por gravar: Cantigas do Maio. Fanhais aproveita a boleia, exila-se em Paris, e começa a partilhar palcos com José Mário Branco e Sérgio Godinho. A história de Sérgio Godinho era diferente, estudava Psicologia em Genève, e de Genève a Paris era um tiro, ainda mais para quem já conhecia os cantos ao mundo. “Quando estive em Genève, adiei a tropa, mas quando me tornei no tal vagabundo existencial tornei-me refratário e já não tinha passaporte”, conta Sérgio Godinho. “E cheguei a Paris no final de 67.”

▲ O pedido de Blhete de Identidade de José Mário Branco, no arquivo de identificação do Porto, setembro de 1961

Tino Flores era outro cantor refratário, ainda em Portugal e com uma única solução para chegar a Paris: o salto. “Atravessei a fronteira a pé, uma estrada de três metros que separa as duas fronteiras, a salto, como se costumava dizer, sem passaporte, sem documentação, completamente ilegal”, revive o músico. O salto de Tino Flores dá-se em Vilar Formoso, uma das regiões da raia prediletas à entrada e saída de Portugal. A RTP capta em Vilar Formoso a movida de verão, os emigrantes de vacances, de mala de viagem ao ombro e com francos para gastar. E não é um regresso triunfal, sejam madames ou eletricistas, a emigração é um eterno estado de amargura. “Eu tenciono ganhar umas certas coroas, até chegar a certa conta e voltar”, comenta um dos emigrantes, órfão deste país que não lhe dava sustento. “Aquilo não é o meu ambiente, não é a minha alegria, a minha alegria é Portugal”.

Segundo Victor Pereira, em A Ditadura de Salazar e a Emigração, entre 1957 e 1974 emigraram um milhão e meio de portugueses para França. Apenas em 1971, os registos franceses apontam para 600 mil portugueses, a sua maioria concentrados em zonas periféricas de Paris, e uma parte considerável a dormir em bairros de lata — os bidonvilles. A revista Flama estima “apenas” 10 mil portugueses em bairros de lata, sem contar com as famílias a viver em atrelados, ou acotovelados em quartos minúsculos. A propagação de emigrantes clandestinos e bairros de lata eram uma pedra no sapato para o governo de Georges Pompidou — “os bidonvilles são um espetáculo que os franceses consideram intolerável”, garante o correspondente da Flama em Paris. Um compromisso é finalmente acordado em 1971: Marcello Caetano decreta a emigração clandestina uma “transgressão apenas passível de uma multa” — ao invés de crime — e uma série de acordos bilaterais regularizam e realojam milhares de emigrantes portugueses. No entanto, o Consulado de Portugal em Paris e a Secretaria Nacional de Emigração não têm mãos a medir, e neste vazio surgem as associações de emigrantes, desde a Associação Nacional dos Portugueses à Associação dos Originários de Portugal. Seria um erro estratégico do Estado Novo: são precisamente estas associações, no geral lideradas por desafetos do regime e próximos do Partido Comunista, que criam uma base de apoio aos emigrantes; e mais, durante qualquer festividade, convidam a subir ao palco cantores de intervenção, agitadores de serviço sem qualquer censura que os agarre.