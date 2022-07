Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O arranque do mês de fevereiro trouxe más notícias para as mais de 100 mil pessoas que a seguem no Instagram, com a apresentadora e trendsetter Mariama Barbosa a partilhar que, algumas semanas antes, o seu mundo “virou-se ao contrário”. Numa publicação, admitiu ter descoberto um tumor maligno no estômago, estando a ser acompanhada “por uma equipa incrível do IPO de Lisboa”. “Sei que o que aí vem não vai ser fácil, mas também sei que ter fugido de uma guerra no meu país me ensinou a olhar as dificuldades olhos nos olhos e seguir em frente”, escreveu. A notícia e as palavras de força que a acompanharam despertaram uma onda de solidariedade entre os colegas mais e menos conhecidos — de Leonor Poeiras e Júlia Pinheiro a Joana Cruz, que foi diagnosticada com cancro da mama no início de 2021. Antes e depois das mensagens de carinho, Mariama garantiu sempre: “É só o Amor que interessa…”, uma frase repetidas vezes sem conta nas legendas instagramáveis.

A viagem eclética de Mariama começa na Guiné-Bissau e aterra em Lisboa, passa da telefonia para o pequeno ecrã, onde expressões como “coroa”, “chupa limóns” e sobretudo “pau pau pau” a popularizaram. Porque a moda, o estilo ainda mais, sempre foram, neste caso, parte do seu ADN.

