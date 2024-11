"A vontade dos humanos, o conhecimento das máquinas e a sabedoria da História": Kissinger e a Inteligência Artificial na política

“Génesis” é o título do livro publicado agora, um ano após a morte de Henry A. Kissinger, em que este, em conjunto com Craig Mundie e Eric Schmidt, duas personalidades há muito ligadas à indústria das tecnologias (o primeiro ocupou cargos executivos na Microsoft e foi conselheiro de Obama, o segundo é o presidente da Alphabet, empresa mãe da Google da qual também foi CEO), reflete sobre um dos maiores agentes de transformação do nosso tempo: a Inteligência Artificial. O que é, o que representa mas, sobretudo, que efeitos vai ter no quotidiano.

No excerto que o Observador publica, os co-autores debruçam-se sobre a Política enquanto ciência social no passado e no futuro. Primeiro, procuram contextualizar o fenómeno político na vida das sociedades, observando como, apesar de todas as transformações ocorridas, a prática política mantém-se inalterada, os respetivos efeitos permanecem e as falhas apontadas são, em muitos casos, as mesmas. Por outro lado, Kissinger, Mundie e Schmidt admitem que a Inteligência Artificial terá, inevitavelmente, potencial de mudança quanto à forma como a política é exercida. A questão, defendem, é como: se tal acontecerá de acordo com a “alma humana”, como escrevem ou se a ausência de “constrangimentos” ditará efeitos imprevisíveis.

Henry A. Kissinger (1923-2023) foi um dos agentes políticos mais poderosos do século XX — foi sobretudo um nome decisivo nos acontecimentos que moldaram o mundo depois da Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria. Ocupou cargos de enorme influência nas administrações dos presidentes americanos Richard Nixon e Gerald Ford e foi distinguido em 1973 com o Prémio Nobel da Paz, pelo papel que desempenhou no final da Guerra do Vietname — ainda que no meio da muita polémica, motivada pelos efeitos gerados pelas suas decisões em relação a operações militares no sudeste asiático, na América do Sul ou na Indonésia. Morreu aos cem anos, ao comando da consultora de geopolítica que criou depois de deixar as atividades governamentais.

▲ A capa de "Génesis: Inteligência Artificial, Esperança e o Espírito Humano", de Henry Kissinger, Craig Mundie e Eric Schmidt (Dom Quixote)

A liderança humana é mais arte do que ciência. Contra probabilidades por vezes insuperáveis, alguns líderes conseguiram resultados excecionais. Na história moderna, entre esses líderes improváveis e bem‐sucedidos contam‐se Deng Xiaoping na China, Alexander Hamilton nos Estados Unidos e Lee Kuan Yew em Singapura. Os três desencadearam forças sociais subjacentes latentes que escapavam ao controlo de uma qualquer dada pessoa. Deng fundiu o capitalismo com uma antiga burocracia meritocrática que não tinha uma doutrina económica viável; Hamilton permitiu que uma nova filosofia política se espalhasse por uma vasta fronteira em condições de ausência de entidades políticas unificadas. Lee forjou uma ilha de excelência exigindo que ela ascendesse não obstante recursos muito limitados.

Todos estes três líderes combinavam espantosos poderes mentais com uma intensa força de vontade e carisma pessoal. Na linguagem política e noutras formas de retórica persuasiva, os atores humanos tendem a projetar visões para o futuro das suas sociedades que – para usar a expressão de Aristóteles – são uma parte logos (lógica), uma parte ethos (autoridade individual) e uma parte pathos (ligação emocional). Estas estratégias – em parte morais, em parte psicológicas – são essenciais para a criação e sustentação de identidades culturais unificadas e de sistemas políticos coerentes. Os líderes são, as mais das vezes, contadores de histórias, animando audiências e agitando almas.

Mas a tendência humana para o emocional e o estético pode também ser uma desvantagem. Até os líderes mais sábios, movidos pelo instinto e temperados pela prudência, governam por vezes com base em paixões fugazes. Os governos (tal como as empresas, as igrejas e as famílias, todas elas organizações concebidas e geridas por seres humanos falíveis) são uma combinação imperfeita de tradição herdada e experimentação.

Nas democracias ou nas autocracias, no terceiro mundo ou no primeiro, no passado ou no presente, os seres humanos são praticamente os mesmos. A passagem do tempo ainda não produziu inovações significativas na maneira como nos governamos. Continuamos a utilizar as mesmas instituições que os nossos antepassados já utilizavam há milhares de anos. É certo que ainda nos encontrarmos dependentes de princípios do nosso passado distante não é necessariamente uma coisa má, nem deveria ser particularmente surpreendente, uma vez que a sabedoria dos antigos serviu muitas vezes de inspiração conceptual e de base prática para as nossas sociedades mais bem‐sucedidas. Mas essas sociedades podem ser mais a exceção do que a regra. Porque por muitas vezes que figuras excecionais tenham adaptado a tradição histórica para o melhor, um número ainda maior fez que a história pendesse para o pior.

A nossa consistência política pode em parte dever‐se à circunstância de sermos humanos – alternadamente leais e caprichosos, humildes e ambiciosos, generosos e egoístas. A nossa volubilidade é mais evidente nos sistemas autocráticos, em que os caprichos de um governante podem prevalecer sobre a coerência demonstrada por outros; a resultante exploração da riqueza nacional e a militarização da justiça são transgressões fáceis de condenar, mas difíceis de eliminar. O nepotismo – que promove a exploração acima mencionada e agrava o militarismo – corrói a fé dos cidadãos que desejam melhorar a condição do Estado e a sua própria situação. Os suficientemente desesperados e corajosos para exigir uma mudança de política – quanto mais uma mudança de regime – devem estar dispostos a sujeitar‐se a uma luta injusta. Os instigadores de revoluções sangrentas são com frequência vilipendiados no imediato, mas – quando bem-sucedidos – glorificados e saudosamente lembrados a longo prazo.