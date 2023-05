É difícil não nos deixarmos fascinar por Henry Kissinger. Um daqueles fascínios culpados e magnéticos por esta estranha figura com uma frieza que não quadra com uma ambição burlesca de tão óbvia, com um escopo intelectual larguíssimo, mas vulnerável às maiores mundanidades, sempre à procura de uma solução original, tão próximo do desastre e do grande êxito.

Kissinger (nascido a 27 de maio de 1923 em Fürth, na Alemanha) é um filho da segunda guerra, mais um dos judeus alemães que atravessaram o Atlântico para escaparem à perseguição nazi e encontraram nos Estados Unidos um mundo que os absorveu e os engrandeceu como nunca na Europa poderia acontecer. Kissinger, que não era propriamente um herdeiro magnata, entrou na América nos tempos de liceu, passou da escola à tropa e da tropa, num daqueles encontros fortuitos que abrilhantam o sonho americano, ao mundo académico. Aos vinte e poucos anos entregava em Harvard uma tese monumental sobre o significado da História, seguido daquela que se tornou a sua primeira obra publicada, cheia de pistas para o seu pensamento que só passados estes anos podem ser verdadeiramente percebidas: Um mundo reconstruído: Metternich, Castlereagh e os problemas da paz (1957).

Kissinger podia ser mais um académico erudito, mesmo que Harvard facilitasse a sua integração nos programas de governo. Não escasseiam os teóricos das relações internacionais discretos que tiveram passagens pelo governo americano, quer em serviços de consultoria, quer em organismos mais permanentes; Kissinger, no entanto, não só procura sempre alargar o a influência e o poder dos seus projetos – é o caso do OCB, que Kissinger transformou, de um órgão marginal dentro do Conselho Nacional de Segurança, numa organização até problemática de tão influente – como deixa transparecer uma vontade de se dar com gente influente e um inegável fascínio pelo poder. Os seus anos como diretor do Seminário Internacional de Harvard mostram isso mesmo: um Kissinger diplomata, sempre à procura de alargar a sua influência, de um modo que o tornará, anos depois, tão polémico quanto essencial para Nixon.

