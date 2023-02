O futebol inglês pode estar familiarizado com casos extra-conjugais, racismo ou problemas com drogas. Mas tudo se complica quando um grande escândalo começa com uns micro óculos de sol. A 22 de dezembro de 2018, afastado por lesão, Héctor Bellerín nem precisou de entrar em campo para ser apupado. “Assim vestido parece que vai resolver um crime às duas, vender uma pintura às três e roubar um banco às quatro”, lia-se entre a chuva de comentários que à época acompanharam as notícias. Nenhum deles salpicou a gabardina creme (desculpem, trench coat), o cachecol com o icónico xadrez Burberry, um gorro, e as tais lentes escuras da Blyszak, empoleiradas na ponta do nariz, que se tornaram virais a partir da bancada onde assistiu ao jogo.

Já ninguém se lembra que a equipa da casa recebeu e venceu o Burnley por 3-1 no Emirates, mas a imagem daquele look perdura entre os mais desatentos, apanhados de surpresa pelo estilo irreverente. Para o resto do mundo, é mais que certo que se procurar pelo nome do catalão que reforçou o Sporting no motor de busca, tanto vai desaguar aos jornais desportivos como ao moodbard do Pinterest (onde surge com um crop hoodie ao lado de Marcelo (o jogador, calma) ou a escolher a próxima tatuagem — uma das últimas, um palhaço na barriga, foi feita pela namorada, Elena, tatuadora e assistente social que o acompanhou à gala da GQ que o consagrou homem do ano).

▲ Com a namorada, Elena, na gala "GQ Men Of The Year" 2022, em Madrid. WireImage

Em janeiro daquele ano, já o espanhol desfilava o seu casaco Christopher Shannon pela Londres Fashion Week e trocava os pitons por uns cómodos loafers da Gucci. Ao seu lado, nomes como Toby Huntington-Whiteley ou Erin O’Connor seguiam as novidades servidas pelo designer Oliver Spencer. No ano anterior, ocupava a fila da frente ao lado de Dizzee Rascal e assistia ao desfile de J.W. Anderson. “A maior parte das pessoas não percebeu”, diria sobre o episódio da bancada. Mas é simples. Bellerín não gosta só de futebol, também gosta de outras coisas. E essas coisas incluem moda, arte e ativismo. “Algumas pessoas dizem que os micro óculos estão acabados mas adoro os que são tipo Matrix”, garantiu ainda em janeiro de 2019, à Vogue espanhola.

