“Preocupados” e “firmes”. Era assim que os novos aliados do Governo se diziam, no começo das negociações para o Orçamento do Estado de 2023, prometendo fiscalizar a pente fino o cumprimento das medidas que tinham feito aprovar no Orçamento deste ano para garantir que não se deixavam enganar por promessas vãs do Governo. Agora, já perto do final do processo orçamental, é difícil obter dados concretos sobre essa execução: nem Governo nem partidos fornecem números específicos, embora assegurem que a aplicação do OE está a correr bem.

Na véspera de mais uma aprovação assegurada, ou não fosse este um Orçamento de maioria absoluta, o Governo garante ao Observador que a execução das propostas da oposição está a decorrer e dentro do tempo previsto. Nos partidos aliados, há alguma hesitação e reparos nas demoras, mas a avaliação acaba por ser “globalmente positiva”, à medida que continuam a conseguir aprovar algumas propostas na especialidade (mesmo que muitas não tenham grande impacto orçamental), parecendo abrir a porta a mais uma viabilização.

Mesmo assim, é curioso constatar que os mesmos partidos já fizeram aprovar este ano várias medidas iguais ou muito parecidas com normas aprovadas no ano anterior – é o caso de formações sobre direitos humanos para funcionários públicos e forças de segurança ou estudos sobre o impacto da menstruação na saúde e na qualidade de vida em Portugal, que não terão chegado a sair do papel.

