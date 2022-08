Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ele maravilhava-se com cortejos nupciais na igreja da terra. Ela não perdia um casamento nas novelas. A moda insinuou-se sempre através de caminhos misteriosos e, talvez porque as coincidências não cabem na maior parte das histórias, aproximou-os até os juntar nesta manhã em Lisboa. Paulo Borges, fundador da São Paulo Fashion Week, e Vera Fernandes, fundadora da Buzina, a marca que se prepara para desfilar do outro lado do Atlântico, guiam-nos por uma conversa entre Portugal e Brasil, entre a Chanel e Anitta, entre a eterna curiosidade humana que nos faz comprar em excesso e os dilemas de um mundo que não precisa de mais roupa para ser feliz.

Paulo, falava desse jeitinho brasileiro tão característico. Como é que se geria esse jeitinho por volta de 1995, quando a São Paulo Fashion Week começou e se dizia que a moda era muito mais importante que os media?

Paulo — Não tinha media naquela época. Na verdade, eu comecei na moda em 1982, completamente ao acaso. Sou do interior do estado de São Paulo, de uma área do agronegócio, terra do café, da laranja, cresci no meio do mato. Mas sempre gostei. Acho que o que me aproximou da moda foram duas coisas, o teatro, que havia na minha escola, e o facto de a minha mãe ser muito religiosa. Desde pequeno ia à igreja e adorava ver casamentos. Todo o sábado a minha diversão era passar o dia na igreja vendo o casamento dos outros.

Já tinha aí muita moda.

Paulo — Era um desfile, inconscientemente. Tinha plateia que entrava, a família, a música. Adorava. Quando me mudei para São Paulo, fui ajudar um amigo que tinha uma marca de moda masculina. Ele queria fazer um desfile para lançar a coleção. Era tudo entre amigos. Mas como ia acontecer? Sou do signo de aries [carneiro], com ascendente em aries, com a lua em aries…

Teimosia absoluta, é isso? Ou determinação.

Paulo — É, não vi ninguém a fazer nada e em cinco minutos peguei na coisa. Você faz isto, você faz aquilo…Todo o mundo adorou. Não acredito em coincidências mas eu morava num prédio na Avenida Paulista onde morava a diretora da Vogue, a Regina Guerreiro. Eu nem sabia. Uns amigos meus tinham ido jantar a casa dela e ela falou que precisava de um assistente. Ela era muito famosa pelas brigas. Eles indicaram o meu nome. Eu era um moleque de vinte anos, imagina! Estava chegando, mas lá fui fazer a entrevista, esperei uma hora e meia por ela… Sabe “O Diabo veste Prada”?

