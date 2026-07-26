Duas empresas históricas unidas. Ancor quer Ambar para "dar continuidade a uma história que merece continuar"

Dormia no papel velho da “oficina” de pastas de arquivo instalada pelos pais. Nasceu no negócio. A Ancor tem origens nessa pequena instalação perto da Rua de Cedofeita, no Porto. Era aí que Francisco Correia, o seu atual diretor-geral, passava férias e fins de semana e viu desenvolver o negócio da família. António Correia, que emprestou as primeiras letras do seu nome e apelido à empresa, tinha “instinto, determinação, resiliência e ambição”, as quatro características pelas quais Francisco Correia descreve o seu pai e que ficaram como “a base dos valores da Ancor”, declarou ao Expresso.

“Vivi muito intensamente o que é o negócio da família. Nasci no negócio. Não me conheço sem a Ancor”. Estudou gestão de empresas e entrou na Ancor para ajudar o irmão a dar a volta. A Ancor atravessava dificuldades no final dos anos 1990. “Entrei para fazer um bocadinho de tudo” naquela que já tinha deixado há muito a oficina da Cedofeita. Instalou-se em Guilhabreu, em Vila do Conde, onde está o que Francisco Correia diz ser a empresa de base industrial. Atualmente a Ancor opera dois polos industriais e logísticos, em Guilhabreu (Vila do Conde) e na Maia, “a partir dos quais fabrica e comercializa uma vasta gama de artigos de papelaria em modelo B2B [para empresas]”, a “atividade que está na base da forte vocação exportadora da empresa, presente há mais de duas décadas em dezenas de países”, realça a empresa ao Observador.

A Ancor mantém ainda uma divisão de embalagens de luxo, “vocacionada para embalagens de elevado valor acrescentado destinadas sobretudo a empresas dos setores exportadores”, indica ainda ao Observador.

Metade das vendas da Ancor já são feitas fora do país, estando em 30 países. “Não aconteceu num dia, aconteceu em 55 anos da empresa”, nas palavras ao Expresso.

Francisco Correia é a segunda geração a liderar a Ancor. A terceira pode não chegar a entrar na gestão, mas Francisco quer que a empresa seja grande em dimensão e o mais profissionalizada possível para que os filhos “possam manter o capital sem terem de trabalhar lá”. “Não sei qual é o futuro dos meus filhos”, diz, mas quer garantir que a sobrevivência da empresa não depende deles, declara ao Expresso, a quem assume: “Não acredito na monarquia nos negócios” e, por isso, a estratégia é fazer crescer a empresa já no top 10 europeu. Na Península Ibérica, Francisco Correia assume a ambição de ser líder na papelaria. É preciso “crescer e sermos mais competitivos. A escala é fundamental”, realça, assumindo ter hoje uma “capacidade de competir que não tínhamos”.