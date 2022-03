Flores, caveiras, uma cama e muita cor. A vida de Frida Kahlo é contada numa exposição imersiva e interativa

A exposição termina com um espetáculo audiovisual, onde é projetado nas paredes, no teto e no chão um vídeo de 30 minutos com fotografias e poemas da pintora em loop que documentam cronologicamente os episódios mais marcantes da sua existência. “A ideia é que as pessoas possam entrar livremente, percorrendo um espaço onde a tecnologia de realidade aumentada predomina.” O período do antigo Egito, a vida de Amália Rodrigues, poemas de Fernando Pessoa ou uma composição em videomapping inspirada nos quadros com girassóis de Vicent van Gogh serão os próximos temas explorados pela Immersivus Gallery em Portugal.

“Frida — A Vida de um Ícone” inaugura esta quinta-feira no Centro de Congressos da Alfândega, no Porto, e ficará patente até setembro, mês em que passará a ocupar o Reservatório da Mãe D’Água das Amoreiras, em Lisboa. No Porto, a exposição imersiva pode ser vista de quarta a domingo, das 14h30 às 19h30, e os bilhetes variam entre as 10 e os 19,50 euros.