Há público e há vontade, mas não há hábito nem espaços: como se leva a comédia às cidades mais pequenas?

Marcelo Soares começou a fazer stand-up comedy com 19 anos, era então estudante de Artes Plásticas e Multimédia na Universidade de Évora. Em festas e jantares de curso arriscava contar umas piadas, mas nunca levou o hobbie muito a sério e jamais pensou poder ganhar dinheiro dessa forma. Natural de Tavira, foi aí que começou a dar aulas de Educação Visual e Tecnológica a alunos de segundo ciclo. E foi também na cidade algarvia que, em janeiro de 2025, inaugurou uma das poucas noites de comédia regulares então disponíveis no Algarve.

Com sessões mensais no Clube de Tavira, uma associação cultural com 150 anos localizada no centro da cidade, a longevidade do Tavira Comedy Club foi curta, apesar do sucesso alcançado: a sala enchia quase todos os meses, mas um mestrado em Ensino de Artes Visuais na Faculdade de Belas Artes de Lisboa obrigou à interrupção do evento, que Marcelo espera ser temporária. “Assim que puder, vamos retomar, isso é garantido”, afirma.

Até lá, a região mais a sul de Portugal e também uma das mais turísticas do país deve permanecer um “deserto” a nível cómico, salvo as raras visitas de humoristas aos teatros locais — segundo aquilo que o Observador apurou, a sul de Évora não existem espaços com sessões de comédia frequentes, um claro contraste face à situação que se vive nas cidades do Porto e de Lisboa, onde é possível assistir a stand-up comedy diariamente (ou quase).

Um fenómeno emergente nos centros urbanos, a comédia em palco é um evento cultural cada vez mais mobilizador, nomeadamente de faixas etárias mais jovens, perante as quais concorre com a mais tradicional ida ao teatro ou ao cinema. Na capital, são várias as sessões de open mics (onde os humoristas testam material cómico, que podem aproveitar para futuros espectáculos a solo) que esgotam semanalmente, e com o aumento da procura também a oferta tem mostrado ser cada vez maior: em Lisboa, há no mínimo 15 espaços que recebem comediantes com regularidade, em português e inglês, assim como no Porto. O desafio de aproximar a comédia ao vivo das pessoas é bastante maior nas periferias e no interior do país, que, com maior ou menor sucesso, começam a seguir uma tendência que já é generalizada nas duas maiores cidades. Mas haverá futuro nesta tendência?

“As pessoas não se importam de ficar de pé a assistir”

Quando Marcelo propôs dinamizar noites de comédia no Clube de Tavira, foi recebido com entusiasmo. Já em 2017, Sandro Pires, um professor de teatro com experiência em televisão, havia organizado eventos semelhantes e alcançado algum sucesso, antes de se mudar para Lisboa. A estreia de Marcelo no espaço recreativo contou com o apoio da associação cultural Ria Inquieta e vendeu 120 bilhetes, mais do que os 108 lugares disponíveis na sala nobre. “As pessoas não se importaram de ficar em pé a assistir”, afirma. “Depois, a necessidade fez a procura e, como é uma cidade pequena, acabaram por querer mais e perguntar-me quando é que era o próximo espectáculo.”

Em pouco tempo, Marcelo conseguiu concretizar o seu objetivo inicial: dar espaço aos humoristas algarvios e permitir a um público com acesso limitado à cultura a possibilidade de ver comédia ao vivo. “Não havia sítios para atuar na região”, refere. “Existiam cerca de 5 ou 6 pessoas que gostavam de fazer [humor] com mais regularidade e não tinham possibilidade de percorrer 300 quilómetros, beber duas cervejas, falar 15 minutos e regressar”, só para irem a um open mic noutra parte do país. A iniciativa foi apadrinhada pela associação cultural, que sempre disponibilizou o material técnico necessário, desde cabos a microfones, “arranjaram tudo, as melhores condições e até refeições”, nalguns casos.